Можуть накликати бідність, безсилля чи смерть: які картини не можна вішати вдома

Картини можуть принести не тільки особливу атмосферу в кімнату, а й біду в сім'ю

Декор в кімнаті має прикрашати або доповняти її, але деякі вважають, що він може прихопити з собою негативну енергію. Згідно з народними прикметами, деякі картини можуть принести у житло застій, тривогу чи навіть безсилля.

Картин зі деякими зображеннями краще позбутись, аби в вашому будинку не було біди. Про них написала "ТСН".

Зокрема, не рекомендується прикрашати стіни зображеннями стоячої води — ставків, калюж чи тихих озер. У традиційному уявленні це символізує застій у житті.

Ще один важливий момент — картини з незрозумілими символами або літерами. Якщо їхній зміст вам невідомий, краще не ризикувати. Крім того, сюди відносяться картини з розрухою, руїнами тощо. Якщо залишите їх, то накличете бідність.

Енергетично несприятливими вважаються й зображення хвороб, страждань або людей зі фізичними вадами. Навіть якщо полотно виглядає художньо досконалим, воно може нести безсилля та безнадійність.

Обережно варто ставитися до картин, де зображені люди похилого віку, адже вони можуть несвідомо викликати тривожні думки про старість. Зображення насильства, гніву або сліз також небажані.

Особлива увага — портретам померлих. Езотерики радять не тримати такі фото на видноті, адже невідомо, чия енергетика в домі візьме верх — мертвих чи живих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ці 5 речей краще викинути з кухні, аби вони не принесли бідність в будинок.