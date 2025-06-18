Ці 5 речей принесуть вам бідність: що варто викинути з кухні

Якщо щось з цього є вдома, то грошей можете і не дочекатись

Деякі речі у квартирі можуть нести негативні наслідки за народними прикметами. Такими є 5 предметів, які на перший вигляд "стоять і нікого не чіпають".

У "РадіоТрек" пояснили, які речі краще прибрати з кухні, щоб не притягувати негатив і безлад. Варто почати зі пластикового одноразового посуду.

Список речей на кухні, які можуть принести біду в дім

Пластиковий одноразовий посуд

У багатьох господарок накопичується чимало пластикових стаканчиків із-під йогуртів, сметани чи соусів. Вони можуть залишати їх для розсади. З часом посуд займає усе більше місця й створює відчуття безладу. Енергетика цих речей може порушувати гармонію в домі, притягуючи негатив й фінансові труднощі.

Зіпсовані або прострочені продукти

Харчові запаси з вичерпаним терміном придатності не лише небезпечні для здоров’я, а й, за словами експертів, негативно впливають на енергетику оселі. Регулярне прибирання холодильника та кухонних шаф допоможе позбутися зайвого та звільнити місце для свіжого.

Порожні банки та контейнери

Порожній посуд — символ застою. Якщо скляні банки, пластикові контейнери або ємності без вмісту просто стоять на полицях, вони не приносять користі. Краще наповнити їх крупами, сіллю чи іншим вмістом або просто утилізувати, аби не накопичувати енергетичний "баласт".

Посуд з тріщинами

Посуд з тріщинами чи відбитими краями не лише виглядає неестетично, а й вважається поганою прикметою. Він символізує фінансові втрати, негаразди в стосунках і загальну нестабільність.

Сухі квіти та декоративні рослини

На кухні варто уникати сухоцвітів та декоративних елементів із засушених рослин. Попри їхню естетику, вважається, що вони несуть застійну енергію. Краще надати перевагу живим квітам у горщиках — вони очищають повітря та додають позитивної атмосфери.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому годинники краще не вішати вдома.