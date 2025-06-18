Эти 5 вещей принесут вам бедность: что стоит выбросить из кухни

Если что-то из этого есть дома, то денег можете и не дождаться

Некоторые вещи в квартире могут нести негативные последствия по народным приметам. Таковыми есть 5 предметов, которые на первый взгляд "стоят и никого не трогают".

В "РадиоТрек" объяснили, какие вещи лучше убрать из кухни, чтобы не притягивать негатив и беспорядок. Следует начать с пластиковой одноразовой посуды.

Список вещей на кухне, которые могут принести беду в дом

Пластиковая одноразовая посуда

У многих хозяек накапливается немало пластиковых стаканчиков из-под йогуртов, сметаны или соусов. Они могут оставлять их для рассады. Со временем посуда занимает все больше места и создает ощущение беспорядка. Энергетика этих вещей может нарушать гармонию в доме, притягивая негатив и финансовые трудности.

Испорченные или просроченные продукты

Пищевые запасы с истекшим сроком годности не только опасны для здоровья, но и, по словам экспертов, негативно влияют на энергетику дома Регулярная уборка холодильника и кухонных шкафов поможет избавиться от лишнего и освободить место для свежего.

Пустые банки и контейнеры

Пустая посуда — символ застоя. Если стеклянные банки, пластиковые контейнеры или емкости без содержимого просто стоят на полках, они не приносят пользы. Лучше наполнить их крупами, солью или другим содержимым, или просто утилизировать, чтобы не накапливать энергетический "балласт".

Посуда с трещинами

Посуда с трещинами или отбитыми краями выглядит не только неэстетично, но и считается плохой приметой. Она символизирует финансовые потери, проблемы в отношениях и общую нестабильность.

Сухие цветы и декоративные растения

На кухне следует избегать сухоцветов и декоративных элементов из засушенных растений. Несмотря на эстетику, считается, что они несут застойную энергию. Лучше предпочесть живые цветы в горшках — они очищают воздух и придают положительную атмосферу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему часы лучше не вешать дома.