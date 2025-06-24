Укр

Бессонница, тревога и предательство поселятся у вас дома, если вы не уберете этот декор

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Комната
Комната. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот элемент декора принесет только беду, если он будет напротив кровати или рабочего места

Зеркала — один из самых "мистических" предметов в народных верованиях. Некоторые верят, что они могут накапливать, отражать и даже "отбирать" энергию.

А значит эти элементы декора не везде могут висеть, например, напротив кровати или рабочего места. "Телеграф" объяснил, почему зеркалу лучше находиться в коридоре или в ванной.

Почему нельзя вешать зеркало напротив кровати:

  1. "Душа пугается во сне". Считалось, что во время сна душа человека может временно отделяться от тела. Увидев себя в зеркале, она может испугаться и не вернуться, что ведет к бессоннице, слабости или даже болезни.
  2. "Зеркало удваивает усталость". Считалось, что зеркало напротив кровати удваивает энергетическое состояние человека. Если вы ложитесь уставшим – оно "закрепляет" усталость, усиливает истощение и мешает восстановлению сил.
  3. "К измене или третьему лицу в паре". Отражение пары в зеркале ночью – это "удвоение" отношений, что в некоторых поверьях считается символом появления любовника/любовницы или измены.
  4. "Можно увидеть нечисть". Особенно ночью, при слабом освещении или полумраке, зеркало напротив кровати может "открыть портал", где вы можете увидеть что-то тревожное или даже "нечистую силу".

Из-за чего зеркало лучше не вешать напротив рабочего места

  1. "Удвоение нагрузки". Зеркало отражает работу — и, по приметам, "удваивает" усталость, стресс и даже ответственность. Это может создать ощущение давления или истощение.
  2. "Энергия не задерживается." То есть все, что вы пытаетесь создать на рабочем месте (идеи, проекты) – отражается назад и не "укореняется".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать 24 июня.

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#Поверья #Дзеркало #Прикмети