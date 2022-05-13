Колишній воротар "Динамо" отримав поранення у бою з окупантами

Ексфутболіст був поранений на Луганщині

Колишній голкіпер київського "Динамо" Святослав Сирота потрапив під артилерійський обстріл.

Про це повідомляє UA-Football.

За інформацією джерела, 51-річний Сирота пішов добровольцем на фронт, не маючи досвіду служби в армії. Після нетривалої підготовки колишнього футболіста направили до Лисичанська. Пізніше Святослав опинився на передовій та потрапив під артобстріл – спортсмена серйозно контузило. Через бої його та інших поранених довго не могли вивезти до лікарні.

"Святослав відвіз свою сім’ю на Львівщину, він пішов на війну добровольцем і потрапив на передову. З огляду на те, що ніколи не воював і не був в армії, йому довелося пройти короткочасну підготовку, після чого вирушив до Лисичанська. Спочатку там боїв не було, проте згодом Луганська область стала гарячою точкою і Сироту чекало непросте випробування на першій лінії, на жаль, під час ворожих обстрілів його серйозно контузило, протягом трьох днів він почував себе дуже погано, проте через тяжкі бої госпіталізувати його та інших поранених було вкрай складно. Але врешті-решт Святослава вдалося перевезти до Дніпра – спочатку його відвезли до лікарні, а потім перевели до військового шпиталю, сьогодні вже четвертий день, як він там перебуває, я віддаю належне своєму давньому товаришеві, який не роздумуючи пішов захищати Україну від рашистських загарбників", — розповів Володимир Шаран, колишній партнер Сироти по "Дніпру".

Зазначимо, Сирота так і не зіграв за основну команду "Динамо", але виступав за дублюючий склад киян. Потім у його кар’єрі були "Верес", "Дніпро", "Нива", "Газовик-Газпром" (рф) та "Дустлік" (Узбекистан).

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