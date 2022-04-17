Український футбольний клуб майже повним складом вступив до лав ЗСУ (відео)

Футбольний клуб із Іван-Франківська готовий обороняти батьківщину.

У неділю, 17 квітня, на 53-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну футболісти та тренери ФК "Прикарпаття" склали присягу на вірність українському народу.

Про це повідомляє Футбол-NEWS.

Основна команда МФК "Прикарпаття" майже у повному складі стала до лав Збройних сил України. 14 футболістів та тренери Івано-Франківського клубу склали присягу на вірність українському народу. Це абсолютно безпрецедентний випадок з початку війни, коли футбольна команда практично у повному складі приймає рішення про мобілізацію.

"Був страх не те що служити, був страх не заважати, бо тут професіонали своєї справи. Вони добре знають, чим займатися. Це як взяти в професійну команду футболіста з району, він лише заважатиме. Це так само як і взяти футболіста в армію, який нічого не вміє. Саме це трохи стримувало – не бути тягарем", — заявив капітан команди Василь Цюцюра.

Раніше повідомлялося, що Ярослав Ракицький вперше співав гімн України, повернувшись до "Шахтаря".

Нагадаємо, футболіст збірної України Роман Яремчук відзначився голом у ворота "Ліверпуля" у Лізі чемпіонів.