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Війна — день 53: на півдні та сході України тривають запеклі бої із загарбниками, а проти росії посилюють транспортну блокаду

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Війна в Україні триває ось уже 53 дні Новина оновлена 17 квітня 2022, 00:08
Війна в Україні триває ось уже 53 дні

Оперативно про головне 17 квітня

Україна відбиває російську навалу 53-й день. Російські війська не припиняють атакувати позиції ЗСУ на півдні та сході України, однак відкочуються назад, зазнаючи великих втрат у техніці та живій силі, а після цього завдають неприцільних артилерійських ударів, під які потрапляють українські міста та гинуть мирні жителі. Також росіяни виношують плани створити на окупованих територіях фейкові маріонеткові формуваня на кшталт ОРДЛО. А тим часом країни Європейського Союзу після заборони в’їжджати на свою територію російському колісному транспорту запроваджують нові обмеження для росіян, посилюючи транспортну ізоляцію росії.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме читачів про найважливіші новини, що відбулися в Україні та світі 17 квітня, а оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський опублікував чергове відеозвернення, в якому оголосив про державну програму будівництва житла для тих, хто втратив його в результаті окупації, а також для військових, правоохоронців, вчителів та інших працівників бюджетної сфери:

  • На першому етапі мають бути забезпечені тимчасовим житлом переселенці – ті, чий будинок зруйновано війною.
  • На другому етапі "відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити – усі міста, громади, які постраждали".
  • На третьому етапі – забезпечити житлом усіх, хто захищав нашу країну, хто працював чи працює на користь суспільства, а власного житла не мав.

Нагадаємо, що інформація за 14 квітня доступна у матеріалі: "Війна — день 50: Україна чекає на серйозні поставки зброї, росія відходить від удару по "Москві".

Про те, що відбувалося в Україні 15 квітня, читайте у матеріалі: " Війна – день 51: "Москва" пішла на дно, а Байден поки що не збирається їхати в Україну ".

А про головні події 16 квітня можна дізнатися у матеріалі: "Війна – день 52: окупанти вже втратили понад 20 тисяч солдатів і мстять за це мирним містам України".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Обстріли #17 квітня
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Війна — день 53: на півдні та сході України тривають запеклі бої із загарбниками, а проти росії посилюють транспортну блокаду