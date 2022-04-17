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росія вже загрожує НАТО "ненавмисним" зіткненням

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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росія вже загрожує НАТО "ненавмисним" зіткненням Новина оновлена 17 квітня 2022, 13:59

РФ "занепокоєна" військовою активністю в арктичному регіоні

Посол з особливих доручень МЗС росії та голова одного з комітетів Арктичної ради Микола Корчунов заявив, що РФ стурбована залученням неарктичних держав НАТО до військової активності в Арктиці. Кремль "попередив" НАТО про ризик ненавмисних зіткнень.

Про це повідомляється у росЗМІ.

"Викликає занепокоєння активність НАТО, що зросла останнім часом, на арктичному напрямку", — заявив Корчунов.

За словами посла, через це можуть виникнути ризики "ненавмисних" інцидентів рф з Альянсом, які крім ризиків безпеки можуть завдати і "серйозних збитків тендітній арктичній екосистемі". На думку російської сторони, нещодавні масштабні військові навчання Норвегії не сприяють забезпеченню безпеки в регіоні.

Нагадаємо, що після початку вторгнення росії в Україну Фінляндія та Швеція заявили про можливий вступ до НАТО. Відразу після цього біля кордонів Фінляндії було помічено війська рф.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення в Україну прем’єр Фінляндії Санна Марін заявила, що "росія не той сусід, яким її вважали фіни".

Теги:
#НАТО #Росія #Арктика
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