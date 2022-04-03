"росія не той сусід, яким ми її вважали": Фінляндія до літа хоче визначитись із НАТО

У Фінляндії серйозно замислилися над вступом до НАТО.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що пора серйозно переглянути свою позицію щодо військової лояльності і прийняти рішення про те, подавати заявку на вступ до НАТО чи ні.

Про це вона сказала 2 квітня делегатам Соціал-демократичної партії, які зібралися в Гельсінкі, повідомляє Yle.

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За словами Маріна, військова агресія росії в Україні змусили Фінляндію переглянути свою безпекову політику.

"росія не той сусід, яким ми її вважали", — сказала вона.

На думку прем’єра, рішення про вступ до НАТО має бути прийняте Фінляндією виважено, але швидко вже цієї весни.

Вона сказала, що Фінляндія зіткнеться з наслідками у будь-якому разі – вирішить вона прагнути вступу до альянсу чи ні.

Прем’єр-міністр заявила, що у дискусії з цього питання мають брати участь центральні інститути Фінляндії. Сама вона розкриє свою особисту позицію щодо НАТО, коли найближчими тижнями розгорнуться дискусії про членство.

Марін також додала, що їй невідомо про будь-яких нинішніх членів НАТО, які виступають проти потенційної заявки Фінляндії.

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Зазначимо, що 25 лютого у Фінляндії відбулося засідання парламенту, під час якого було ухвалено рішення у разі напруження ситуації в регіоні відмовитися від свого позаблокового статусу та вступити до НАТО.

У свою чергу, росія відреагувала на такі дії і зажадала надати гарантії безпеки.

Військові експерти вважають, що якщо путіна не зупинити в Україні, то він нападе на Фінляндію та Польщу.