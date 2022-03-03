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путін пішов ва-банк? росія вимагає"гарантій безпеки" від ще двох країн, які не входять до НАТО

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Звернення написано від імені Сергія Лаврова Новина оновлена 03 березня 2022, 06:15
Звернення написано від імені Сергія Лаврова

Країни продумують єдину стратегію відповіді росії

росія надіслала листа з вимогами надати "гарантії безпеки" до Фінляндії та Швеції, — ці дві країни входять до ОБСЄ, але не до НАТО.

Такі листи отримали всі 57 країн-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє "Телеграф".

Звернення було написано від імені глави МЗС росії Сергія Лаврова, і там містилося питання, чи збираються країни дотримуватися зобов’язань "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших".

"На думку росії, Захід зміцнює свою безпеку за рахунок росії. Очевидно, що на Заході дотримуються зовсім іншої думки", — висловився про зміст листа міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде пояснила, що у Росії "своє тлумачення поняття "європейська безпека", яке відрізняється від уявлення, яке є у Швеції та інших країн".

Наразі чиновники обох країн планують консультації з іншими країнами ОБСЄ, щоб обговорити можливі варіанти відповіді на звернення Кремля.

Варто зауважити, що влада Грузії "виходячи з політичного контексту і нової реальності" слідом за Україною зараз подає заявку на прискорений вступ до ЄС, — раніше вона планувала зробити це лише у 2024 році.

Як відомо, "гарантії безпеки" тривалий час були предметом суперечки між росією та країнами НАТО, — рф вимагала закрити питання про належність Криму, визнати війну на Донбасі "внутрішньоукраїнською", змусити Київ виконувати "Мінськ" на умовах Кремля, перестати постачати зброю в Україну та допомагати зміцнювати українську оборону, вивести озброєння із центральної, південної, східної Європи та Прибалтики тощо.

Коли ніхто не пішов на реалізацію вимог путіна, 21 лютого він визнав "незалежність" терористичних квазіформувань "ДНР" та "ЛНР" і ввів війська на непідконтрольну Києву територію Донбасу.

Рано вранці 24 лютого росія здійснила масштабне військове вторгнення на територію України, завдала ракетних ударів по Києву, Харкову, Одесі, Дніпру та іншим містам.

Теги:
#НАТО #Швеція #Росія #Грузія #Фінляндія #ОБСЄ #Гарантії безпеки
Звернення написано від імені Сергія Лаврова
Політика
путін пішов ва-банк? росія вимагає"гарантій безпеки" від ще двох країн, які не входять до НАТО
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Звернення написано від імені Сергія Лаврова
путін пішов ва-банк? росія вимагає"гарантій безпеки" від ще двох країн, які не входять до НАТО
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