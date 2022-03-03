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путин пошел ва-банк? россия потребовала "гарантий безопасности" от ещё двух стран, не входящих в НАТО

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Обращение написано от имени Сергея Лаврова Новость обновлена 03 марта 2022, 06:15
Обращение написано от имени Сергея Лаврова

Страны продумывают единую стратегию ответа россии

россия направила письмо с требованиями предоставить "гарантии безопасности" в Финляндию и Швецию, — эти две страны входят в ОБСЕ, но не в НАТО.

Такие письма получили все 57 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает "Телеграф".

Обращение было проведено от имени главы МИД россии Сергея Лаврова, и там содержался вопрос, собираются ли страны соблюдать обязательства "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

"По мнению россии, Запад укрепляет свою безопасность за счет россии. Очевидно, что на Западе придерживаются совершенно иного мнения", — высказался о содержимом письма министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пояснила, что в россии "свое толкование понятия "европейская безопасность", которое отличается от представления, которое есть у Швеции и других стран".

Сейчас чиновники обеих стран планируют консультации с другими странами ОБСЕ, чтобы обсудить возможные варианты ответа на обращение Кремля.

Стоит заметить, что власти Грузии "исходя из политического контекста и новой реальности" вслед за Украиной сейчас подают заявку на ускоренное вступление в ЕС, — ранее они планировали сделать это лишь в 2024 году.

Как известно, "гарантии безопасности" долгое время были предметом спора между россией и странами НАТО, — рф требовала закрыть вопрос о принадлежности Крыма, признать войну на Донбассе "внутриукраинской", заставить Киев выполнять "Минск" на условиях Кремля, перестать поставлять оружие в Украину и помогать укреплять украинскую оборону, вывести вооружения из центральной, южной, восточной Европы и Прибалтики и т.д.

Когда никто не пошел на реализацию требований путина, 21 февраля он признал "независимость" террористических квазиформирований "ДНР" и "ЛНР", и ввел войска на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Рано утром 24 февраля россия осуществила масштабное военное вторжение на территорию Украины, нанесла ракетные удары по Киеву, Харькову, Одессе, Днепру и другим городам.

Теги:
#НАТО #Швеция #Россия #Грузия #Финляндия #ОБСЕ #Гарантии безопасности
Обращение написано от имени Сергея Лаврова
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