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Путин впервые высказался о "стратегиях безопасности" для НАТО (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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По словам Путина, США отказали Кремлю в большинстве требований Новость обновлена 01 февраля 2022, 19:27
По словам Путина, США отказали Кремлю в большинстве требований

В Москве считают, что на Западе избирательно относятся к российской позиции

В конце января российские политики предоставили НАТО различные договоры, в которых прописали для себя "гарантии безопасности". Однако, как заявил 1 февраля российский лидер Владимир Путин, большинство из требований Кремля были нарочито проигнорированы.

Об этом сообщают росСМИ.

Отметим, что президент РФ впервые публично прокомментировал сложившуюся ситуацию между Москвой и Североатлантическим альянсом. По его словам, хоть в Кремле по-прежнему изучают полученный ответ, большинство гарантий были отклонены.

"А именно: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных вооружений вблизи российских городов, возврат военной инфраструктуры блока в Европе к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО", — заявил Владимир Путин.

Выступление Путина

По мнению политика, в США весьма выборочно относятся к предоставлению гарантий безопасности касательно разных стран. Он считает, что укрепление одних государств невозможно допускать, если от этого пострадают другие.

При этом официальной позиции Москвы касательно ответа Альянса пока нет — документ рассмотрен не до конца, хотя его общая позиция уже понятна.

Отметим, что в первую очередь в РФ хотели, чтобы страны, которые ранее были членами Советского Союза, не имели возможности вступить НАТО (в первую очередь, Украина). Также речь шла о выведении войск объединения с территории балтийских государств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, по мнению военного эксперта Георгия Туки, в Кремле заранее понимали, какой ответ они получат от Альянса. Впрочем, подобную позицию Запада Путин может использовать как повод для дальнейшей военной агрессии.

Также мы сообщали, что Украина инициировала создание собственного "мини-НАТО", членами которого также станут Великобритания и Польша.

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