"Россия предложила НАТО унижение": журналист оценил условия, выдвинутые Кремлем Западу

Россия предъявила странам жесткие требования, касающиеся Украины.

Россия передала США и НАТО проекты договоров о "гарантиях безопасности", в которых идет речь о требованиях относительно нерасширения Альянса на территорию стран бывшего СССР, а также о выведении своих войск из стран Балтии.

Полный текст документа был обнародован на странице МИД России в Фейсбук.

Журналист Павел Шуклинов оценил российские предложения и назвал их авторов "сумасшедшими".

"Россия не предложила ни одного конструктива. Не взяла на себя никаких обязательств. Зато предложила странам НАТО унижение", — написал он.

О чем идет речь в документах

В тексте указано, что Россия выступает против расширения НАТО и запрещает принимать в свой состав новых членов. В первую очередь это касается Украины, но речь идет и о "других государствах".

Кроме того, Россия добивается запрета на размещение войск Альянса на территории стран, которые присоединились к НАТО после 1997 года, что подразумевает вывод военных контингентов США, Британии и других стран например из Латвии, Литвы и Эстонии. Стоит учесть, что после указанной даты к НАТО присоединились 14 стран.

В договорах указано, что если Альянс будет намерен разместить в этих странах свои войска, то это должно быть в обязательном порядке согласовано с Кремлем.

Этими документами Россия также хочет запретить Украине проводить крупные военные учения с НАТО, а формат другого сотрудничества должен будет согласовываться с Москвой.

Кроме того, в Кремле хотят запретить размещение в странах Альянса ракеты, способные достичь территории России, то есть, убрать их, например, из Польши.

К США тоже есть ряд требований, среди которых запрет на размещение военных баз в странах бывшего СССР, а также запрет на любое военное сотрудничество с ними.

Кроме того, Кремль хочет, чтобы США вывезли свое ядерное оружие из Европейского континента и вообще запрещает Вашингтону размещать его где-либо кроме своих национальных территорий.

Вместе с тем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что эти документы не являются "ультиматумом Западу", но заявил о том, что Европе и США нельзя "недооценивать серьезность предупреждения".

В США же заявили, что видели документы и намерены обсудить их со странами Европы.

"Без наших европейских союзников и партнеров не будет переговоров по европейской безопасности", — рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В то же время в НАТО уже подчеркивали, что будущее Украины в Альянсе зависит лишь от мнения стран-участниц, но не Кремля.

Как сообщалось ранее, напряжение в мире усилилось после начала наращивания российского военного контингента на границе Украины. Из-за этого в спецслужбах Украины и стран Запада возникло опасение о том, что Россия начала подготовку к полномасштабному вторжению.

В настоящее время на границе с Украиной расположены около 94 тысяч российских военнослужащих, однако вскоре их численность может возрасти до 175 тысяч.