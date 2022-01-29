В феврале Путин начнет делать то, ради чего выдвинул Западу невыполнимые условия – Георгий Тука

По мнению экс-министра, выставляя ультимативные требования к НАТО и США, Россия заведомо понимала, что эти условия не будут приняты

На этой неделе продолжался каскад переговоров, созвонов, встреч в ракурсе конфликта Россия-Украина и Россия-Запад. 26 января представители США и НАТО передали РФ ответы на ее требования касательно "гарантий безопасности". В тот же день в Париже прошла встреча политических советников глав нормандского формата.

Вечером 27 января произошел второй за месяц телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и главой украинского государства Владимиром Зеленским.

А 28 января Зеленский провел пресс-конференцию для иностранных СМИ.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассказал "Телеграфу", почему Россия повышает ставки и так ли для нее болезнен отказ Запада выполнять ряд ультимативных требований.

РФ заведомо понимала, что ее условия не будут приняты

– Нет ли ощущения, что Россия, получив ответы США и НАТО (отклонение практически всех ее предложений, включая не расширение Альянса) сменила риторику с воинственной на "мы не хотим войны"?

– Я не чувствую никакого изменения. По крайней мере, если судить из вчерашнего полуторачасового выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на четырех российских радиостанциях. Не видно изменения риторики.

Лавров, в частности, заявил, что если Зеленский хочет с Путиным встретиться, то теоретически такая возможность есть. Но если Зеленский хочет обсуждать вопросы "внутриукраинского конфликта", то это надо делать не с Россией, а с Донецком и Луганском. Такие казуистические приемы были в российской позиции ранее – остаются и теперь. Именно поэтому я не вижу никакого изменения ни в подходах, ни в риторике.

– Прокомментируйте заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, уверяющего, что "Россия не будет воевать против Украины" и упрекнувшего США в попытках "столкнуть" два государства.

– Так это, опять же, обычная позиция РФ. В стиле "мы белые и пушистые, а нас вынуждает, заставляют как-то реагировать", "Запад вынуждает Киев чуть ли не объявить войну России". Это всё продолжается. И именно так следует считывать эту риторику, а не как задний ход РФ после ответов со стороны США и НАТО.

Более того, у меня складывается впечатление, что выставляя ультимативные требования к НАТО и США, РФ заведомо понимала, что эти условия не будут приняты. И всё больше и больше, даже внутрироссийских экспертов говорят именно о таком подходе.

В феврале Путин всё озвучит

– Зачем выставлять такие условия, понимая, что они будут отвергнуты?

– Единственное объяснение – прикрыть отказом противоположной стороны какие-то действия, которые ты уже точно решил выполнить. А теперь просто ищешь повод их объяснить. Выдвигаешь заведомо невыполнимые условия. И потом говоришь – ну вот, противоположная сторона не среагировала, поэтому мы будем действовать так-то и так-то. Такой сценарий я просматриваю.

Уверен, что ответы на свои ультиматумы российское руководство знало заранее. И то, что сейчас звучат заявления – мол, начинаются консультации с нашими военачальниками, которые предложат свое видение, а после этого президент будет принимать решение – это всё игра. Не сомневаюсь, что в Кремле, прежде чем идти на такие рискованные шаги как невероятный уровень обострения отношений, всё просчитали. Ради чего это делается. И как реагировать. И решение давно есть. Но его, по моим предположениям, не будут сейчас выносить в публичную плоскость.

– А когда будут?

– Думаю, ближе к концу февраля. Во-первых, завершается Олимпиада в Пекине, а РФ вряд ли хочет обострять отношения с Китаем, делая какие-то резкие шаги во время Игр. Во-вторых, в 20-х числа февраля в РФ должно состояться заседание Федерального собрания. На нем традиционно Путин обратиться к самому собранию и собственно к нации. Выступление президента РФ, его речь изучается потом под микроскопом не только в России. И, скорее всего, во время этого обращения Путин озвучит принятое решение по итогам переговоров с США и НАТО. Либо некие конкретные действия будут предприняты накануне, а в обращении к Федеральному собранию Путин пояснит, почему РФ поступила именно так. Обоснует. Действия РФ, как мне кажется, уже предопределены.

Поле для действия у РФ достаточно широкое

– О каких действиях может идти речь?

– Не обязательно в контексте двухсторонних отношений Россия-Украина. Может быть комплекс различных шагов и мероприятий со стороны РФ. К примеру, экономические по отношению к Западу. То же уменьшение поставок газа на территорию Европы. Это могут быть и попытки начала предметного диалога с Венесуэлой, Никарагуа и Кубой о формальном включении их в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) с дальнейшим размещением на территории этих государств неких гипотетических российских баз.

Может быть и активизация российского флота в Средиземном море или Северном море.

Поле для действия у РФ достаточно широкое. Думаю, именно такой комплекс мероприятий и будет проводиться российским руководством. А не концентрация исключительно на вопросе двусторонних отношений России и Украины.

– Что подразумеваете под "отношениями России и Украины"? Речь о вероятности вторжения?

– Не только, хоть вероятность вторжения, понятно, не исключена. Есть целый комплекс торговых отношений между РФ и Украиной. К примеру, сейчас активно в российских медиа обсуждается вопрос, почему бы Союзному государству (РФ и Беларусь) не ввести эмбарго на поставку в Украину дизельного топлива, которое "киевский режим использует для уничтожения мирного народа Донбасса". Примерно так это подается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне возрастающей угрозы российского вторжения, США отправили в Украину очередную партию летального вооружения.

В то же время, Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд госслужащих Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.

Главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов рассказал "Телеграфу", что Россия попала в ловушку, втянувшись в войну с Украиной.