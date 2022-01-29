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У лютому Путін почне робити те, заради чого висунув Заходу нездійсненні умови – Георгій Тука

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Андрій Пітонов Андрій Пітонов
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Президент РФ Володимир Путін
Президент РФ Володимир Путін

На думку ексміністра, виставляючи ультимативні вимоги до НАТО та США, Росія явно розуміла, що ці умови не будуть прийняті

Цього тижня продовжувався каскад переговорів та зустрічей у ракурсі конфлікту Росія-Україна та Росія-Захід. 26 січня представники США та НАТО передали РФ відповіді на її вимоги щодо "гарантій безпеки". Того ж дня у Парижі відбулася зустріч політичних радників голів нормандського формату.

Увечері 27 січня відбулася друга за місяць телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та главою української держави Володимиром Зеленським.

А 28 січня Зеленський провів пресконференцію для іноземних ЗМІ.

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука розповів "Телеграфу", чому Росія підвищує ставки й чи так для неї болісно виконувати низку ультимативних вимог.

РФ свідомо розуміла, що її умови не будуть прийняті

– Чи немає відчуття, що Росія, отримавши відповіді США та НАТО (відхилення практично всіх її пропозицій, включаючи не розширення Альянсу) змінила риторику з войовничої на "ми не хочемо війни"?

– Я не відчуваю жодної зміни. Принаймні, якщо судити зі вчорашнього півторагодинного виступу глави МЗС РФ Сергія Лаврова на чотирьох російських радіостанціях. Не видно змін риторики.

Лавров зокрема заявив, що якщо Зеленський хоче з Путіним зустрітися, то теоретично така можливість є. Але якщо Зеленський хоче обговорювати питання внутрішньоукраїнського конфлікту, то це треба робити не з Росією, а з Донецьком і Луганськом. Такі казуїстичні прийоми були в російській позиції раніше – залишаються й досі. Саме тому я не бачу жодної зміни ні в підходах, ні в риториці.

– Прокоментуйте заяву голови Держдуми РФ В’ячеслава Володіна, який запевняє, що "Росія не воюватиме проти України" і дорікнув США у спробах "зіштовхнути" дві держави.

Так це, знову ж таки, звичайна позиція РФ. У стилі "ми білі та пухнасті, а нас змушують якось реагувати", "Захід змушує Київ мало не оголосити війну Росії". Це все продовжується. І саме так слід зчитувати цю риторику, а не як задній хід РФ після відповідей США та НАТО.

Щобільше, у мене складається враження, що, виставляючи ультимативні вимоги до НАТО та США, РФ явно розуміла, що ці умови не будуть прийняті. І все більше і більше навіть внутрішньоросійських експертів говорять саме про такий підхід.

У лютому Путін все озвучить

– Навіщо виставляти такі умови, розуміючи, що їх відкинуть?

– Єдине пояснення – прикрити відмовою протилежної сторони якісь дії, які ти вже вирішив виконати. А тепер просто шукаєш приводу пояснити їх. Висуваєш свідомо нездійсненні умови. І потім говориш — ну ось, протилежна сторона не зреагувала, тому ми будемо діяти так і так. Такий сценарій я переглядаю.

Упевнений, що відповіді на свої ультиматуми російське керівництво знало наперед. І те, що зараз звучать заяви – мовляв, розпочинаються консультації з нашими воєначальниками, які запропонують своє бачення, а після цього президент прийматиме рішення – це все гра. Не сумніваюся, що у Кремлі, перш ніж йти на такі ризиковані кроки, як неймовірний рівень загострення відносин, все прорахували. Заради чого це робиться? І як реагувати. І рішення давно є. Але його, за моїми припущеннями, зараз не виноситимуть у публічну площину.

– А коли будуть?

– Думаю, ближче до кінця лютого. По-перше, завершується Олімпіада в Пекіні, а РФ навряд чи хоче загострювати відносини з Китаєм, роблячи якісь різкі кроки під час Ігор. По-друге, у 20-х числа лютого у РФ має відбутися засідання Федеральних зборів. На ньому традиційно Путін звернеться до самих зборів та власне до нації. Виступ президента РФ, його мова вивчається потім під мікроскопом у Росії. І, швидше за все, під час цього звернення Путін озвучить ухвалене рішення за підсумками переговорів із США та НАТО. Або деякі конкретні події будуть вжиті напередодні, а у зверненні до Федеральних зборів Путін пояснить, чому РФ вчинила саме так. Обґрунтує. Події РФ, як на мене, вже зумовлені.

Поле для дії у РФ досить широке

– Про які дії може йтися?

– Не обов’язково у контексті двосторонніх відносин Росія-Україна. Можливо, комплекс різних кроків і заходів із боку РФ. Наприклад, економічні стосовно Заходу. Те саме зменшення постачання газу на територію Європи. Це можуть бути спроби початку предметного діалогу з Венесуелою, Нікарагуа і Кубою про формальне включення в ОДКБ (Організація Договору колективної безпеки) з подальшим розміщенням біля цих країн деяких гіпотетичних російських баз.

Можлива й активізація російського флоту у Середземному морі чи Північному морі.

Поле для дії РФ досить широке. Думаю, саме такий комплекс заходів і проводитиметься російським керівництвом. А не концентрація виключно на питанні двосторонніх відносин Росії та України.

– Що маєте на увазі під "відносинами Росії та України"? Йдеться про ймовірність вторгнення?

– Не тільки, хоч імовірність вторгнення, зрозуміло, не виключена. Є цілий комплекс торговельних відносин між РФ та Україною. Наприклад, зараз активно в російських медіа обговорюється питання, чому б Союзній державі (РФ і Білорусь) не запровадити ембарго на постачання в Україну дизельного палива, яке "київський режим використовує для знищення мирного народу Донбасу". Приблизно це подається.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі зростання загрози російського вторгнення США відправили в Україну чергову партію летального озброєння.

Водночас Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд держслужбовців Штатів та зобов’язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві.

Головний редактор сайту Цензор.нет Юрій Бутусов розповів "Телеграфу", що Росія потрапила у пастку, втягнувшись у війну з Україною.

Теги:
#США #НАТО #Володимир Путін #агресія РФ
Президент РФ Володимир Путін
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У лютому Путін почне робити те, заради чого висунув Заходу нездійсненні умови – Георгій Тука
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