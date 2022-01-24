США офіційно підтвердили вивіз співробітників посольства з України та заговорили про нове перекидання військ до Європи

Байден розглядає перекидання американських військ у країни Балтії.

Держдеп США на тлі стягування російських військ до кордонів України оголосив про скорочення кількості працівників американського посольства у Києві. Частина з них незабаром має покинути українську столицю.

Про це пізно ввечері в неділю, 23 січня, повідомив телеканал CNN.

Наголошується, що Держдепартамент ухвалив таке рішення, оскільки останнім часом зросла загроза американському персоналу в Україні.

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Частині американських дипломатів, які перебувають у Києві, рекомендують покинути нашу країну через запобіжні заходи. Така ж рекомендація стосується громадян США в Україні.

Слід зазначити, що чутки про евакуацію дипломатів США з України з’явилися у ЗМІ у п’ятницю, 21 січня, проте тепер їх офіційно підтвердили. За інформацією Bloomberg, на цей час у посольстві США в Києві працює 180 американців та 560 українців, проте цифри не враховують членів сім’ї, тому реальна цифра може бути більшою.

Тим часом, передає CNN, президент США Джо Байден розглядає можливість збільшення чисельності американських військ у країнах Балтії та Східної Європи. За попередньою інформацією, йдеться про перекидання від 1000 до 5000 військовослужбовців. Якщо буде потреба, їх використовують для підтримки східноєвропейських і балтійських союзників, а також для виведення американських громадян.

Канал зазначає, що Байден заговорив про це після ознайомлення із поточним станом російських військових операцій біля кордонів України.

Варто зазначити, що з 20 грудня Держдепартамент США закликав громадян не приїжджати в Україну через ситуацію з COVID-19, а також наростаючу загрозу вторгнення з боку Росії.

Тим часом президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю західним ЗМІ, в якому припустив, що Росія може вдарити у напрямку Харкова, через що місто може опинитися в окупації. Військовий експерт Олег Жданов на цю заяву глави держави заявив, що Зеленський хотів цим налякати країни Заходу, щоб ті надали Україні більше військової допомоги.