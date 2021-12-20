"Ситуація непередбачувана": США рекомендують громадянам не приїжджати до України

Україна одержала найвищий рівень небезпеки для американських громадян.

Сполучені штати Америки порадили своїм громадянам утриматись від поїздок в Україну.

Про це повідомляє посольство США в Україні з посиланням на відповідне рішення, ухвалене Державним департаментом.

Серед причин такого застереження називається ситуація з поширенням коронавірусу, а також зростаюча загроза вторгнення з боку Росії.

Тим же американцям, хто вже перебуває в Україні, рекомендується дотримуватися обережності через "злочинність та громадські заворушення".

Громадян США перед поїздкою закликають ознайомитися із попередженнями про те, що "Росія планує серйозні воєнні дії проти України", а також про те, що ситуація в районах біля окупованих територій Криму та Донбасу "непередбачувана і може погіршитися без окремого повідомлення".

Як повідомлялося раніше, за даними української та західної розвідок Росія зосередила у прикордонних областях близько ста тисяч військовослужбовців, проте очікується, що їх чисельність зросте до 175 тисяч.

Водночас спостерігачі зазначають, що перекидання військ триває навіть попри переговори президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, під час яких глава Кремля заявив, що не планує вторгнення до України.

Читайте також: Категорія Світ "Настає момент істини": Росія погрожує НАТО війною Російська сторона говорить про якісь болючі точки, на які наступає НАТО

На тлі цього голова РНБО Олексій Данилов заявив, що у разі початку вторгнення воєнний стан буде оголошено негайно, проте наразі передумов до такого рішення немає.

Також нагадаємо, що Росія направила до США та НАТО проєкти угод щодо "гарантій безпеки", в яких вимагала не лише забути про вступ України до Альянсу, а й залишити без захисту країни Балтії, а також позбавити Польщу ракетного озброєння.