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США официально подтвердили вывоз сотрудников посольства из Украины и заговорили о новой переброске войск в Европу

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Часть сотрудников посольства США в Киеве уедет из страны на фоне угрозы со стороны РФ Новость обновлена 24 января 2022, 07:54
Часть сотрудников посольства США в Киеве уедет из страны на фоне угрозы со стороны РФ

Байден рассматривает переброску американских войск в страны Балтии.

Госдеп США на фоне стягивания российских войск к границам Украины объявил о сокращении количества сотрудников американского посольства в Киеве. Часть из них вскоре должна будет покинуть украинскую столицу.

Об этом поздно вечером воскресенья, 23 января, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что Госдепартамент принял такое решение, поскольку в последнее время возросла угроза американскому персоналу в Украине.

Части американских дипломатов, находящихся в Киеве, рекомендуют покинуть нашу страну из-за мер предосторожности. Такая же рекомендация касается граждан США в Украине.

Стоит отметить, что слухи об эвакуации дипломатов США из Украины появились в СМИ в пятницу, 21 января, однако теперь их официально подтвердили. По информации Bloomberg, на данный момент в посольстве США в Киеве работает 180 американцев и 560 украинцев, однако цифры не учитывают членов семьи, потому реальная цифра может быть больше.

Тем временем, как передает CNN, президент США Джо Байден рассматривает возможность увеличения численности американских войск в странах Балтии и Восточной Европе. По предварительной информации, речь идет о переброске от 1000 до 5000 военнослужащих. Если будет необходимость, то их используют для поддержки восточноевропейских и балтийских союзников, а также для вывода американских граждан.

Канал отмечает, что Байден заговорил об этом после ознакомления с текущим состоянием российских военных операций у границ Украины.

Стоит отметить, что с 20 декабря Госдепартамент США призвал граждан не приезжать в Украину из-за ситуации с COVID-19 и также нарастающей угрозы вторжения со стороны России.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью западным СМИ, в котором предположил, что Россия может ударить по направлению Харькова, из-за чего город может оказаться в оккупации. Военный эксперт Олег Жданов на это заявление главы страны заявил, что Зеленский хотел этим напугать страны Запада, чтобы те предоставили Украине больше военной помощи.

Теги:
#Украина #США #Россия #Посольство #Угроза #Вторжение
Часть сотрудников посольства США в Киеве уедет из страны на фоне угрозы со стороны РФ
Новости США
США официально подтвердили вывоз сотрудников посольства из Украины и заговорили о новой переброске войск в Европу
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