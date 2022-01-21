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"Все будут защищать нашу страну": Зеленский сделал заявление по возможной войне с Россией

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Владимир Зеленский выразил свое мнение о санкциях Новость обновлена 21 января 2022, 11:57
Владимир Зеленский выразил свое мнение о санкциях

Президент также рассказал о последствиях вероятного вторжения.

После интервью американского президента Джо Байдена в котором он допустил, что Россия вторгнется в Украину и в очередной раз пригрозил санкциями за это, украинский лидер Владимир Зеленский высказался о необходимости введения санкций до эскалации конфликта и свое видение того, кто будет защищать страну.

Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

По мнению Зеленского, на защиту Украины, кроме армии, встанут все граждане, включая тех "кто положительно относился к России после оккупации Крыма и Донбасса". Президент напомнил, что для Украины главное — сохранить свою территорию. Санкции после ее утраты могут не быть эффективными, поскольку они — превентивная мера.

Президент сказал, что проигравшими в случае вторжения окажутся все, а не только Украина, ближайшие страны Европы и РФ. Речь идет не только о вероятных человеческих потерях, но и о миграционном кризисе, который коснется отдаленных стран. Зеленский считает, что если конфликт обострится — мир и Европа не останутся прежними.

Он также отметил, что Украина столкнулась с гибридной войной — кроме военной агрессии это кибератаки и энергетические. Зеленский предположил, что в случае вторжения РФ может направиться в регионы, где у многих есть родственные связи с россиянами. Одним из примеров он назвал Харьков. "Это будет началом крупномасштабной войны", — заявил президент.

Ранее "Телеграф" писал про новый проект закона про санкции, который нацелен на Владимира Путина, его окружение и российских топ-чиновников.

Возле границ Украины сосредоточились стотысячные российские войска, перебрасывается техника с других частей РФ. В России заявляют, что нападать не собираются.

Теги:
#Россия #Вторжение #Владимир Зеленский
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