"Все будут защищать нашу страну": Зеленский сделал заявление по возможной войне с Россией
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Президент также рассказал о последствиях вероятного вторжения.
После интервью американского президента Джо Байдена в котором он допустил, что Россия вторгнется в Украину и в очередной раз пригрозил санкциями за это, украинский лидер Владимир Зеленский высказался о необходимости введения санкций до эскалации конфликта и свое видение того, кто будет защищать страну.
Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.
По мнению Зеленского, на защиту Украины, кроме армии, встанут все граждане, включая тех "кто положительно относился к России после оккупации Крыма и Донбасса". Президент напомнил, что для Украины главное — сохранить свою территорию. Санкции после ее утраты могут не быть эффективными, поскольку они — превентивная мера.
Президент сказал, что проигравшими в случае вторжения окажутся все, а не только Украина, ближайшие страны Европы и РФ. Речь идет не только о вероятных человеческих потерях, но и о миграционном кризисе, который коснется отдаленных стран. Зеленский считает, что если конфликт обострится — мир и Европа не останутся прежними.
Он также отметил, что Украина столкнулась с гибридной войной — кроме военной агрессии это кибератаки и энергетические. Зеленский предположил, что в случае вторжения РФ может направиться в регионы, где у многих есть родственные связи с россиянами. Одним из примеров он назвал Харьков. "Это будет началом крупномасштабной войны", — заявил президент.
Ранее "Телеграф" писал про новый проект закона про санкции, который нацелен на Владимира Путина, его окружение и российских топ-чиновников.
Возле границ Украины сосредоточились стотысячные российские войска, перебрасывается техника с других частей РФ. В России заявляют, что нападать не собираются.
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