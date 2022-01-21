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"Всі захищатимуть нашу країну": Зеленський зробив заяву щодо можливої війни з Росією

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Володимир Зеленський висловив свою думку щодо санкцій Новина оновлена 21 січня 2022, 11:57
Володимир Зеленський висловив свою думку щодо санкцій

Президент також розповів про наслідки можливого вторгнення.

Після інтерв’ю американського президента Джо Байдена, в якому він припустив, що Росія вторгнеться в Україну і в черговий раз пригрозив за це санкціями, український лідер Володимир Зеленський висловився про необхідність введення санкцій до ескалації конфлікту і своє бачення того, хто захищатиме країну.

Про це він розповів у інтерв’ю The Washington Post.

На думку Зеленського, на захист України, окрім армії, стануть усі громадяни, включаючи тих "хто позитивно ставився до Росії після окупації Криму та Донбасу". Президент нагадав, що для України головне – зберегти свою територію. Санкції після її втрати можуть не бути ефективними, оскільки вони — превентивний захід

Президент розповів, що програють, у разі вторгнення, всі, а не лише Україна, найближчі країни Європи та РФ. Йдеться не лише про ймовірні людські втрати, а й про міграційну кризу, яка торкнеться віддалених країн. Зеленський вважає, що якщо конфлікт загостриться, то світ і Європа не залишаться такими, як колись.

Він також зазначив, що Україна зіткнулася з гібридною війною — окрім воєнної агресії це кібератаки та енергетичні. Зеленський припустив, що у разі вторгнення РФ може вирушити до регіонів, де у багатьох є родинні зв’язки з росіянами. Одним із прикладів він назвав Харків. "Це буде початком великомасштабної війни", — заявив президент.

Раніше "Телеграф" писав про новий проєкт закону про санкції, який націлений на Володимира Путіна, його оточення та російських топ-чиновників.

Біля кордонів України зосередилися стотисячні російські війська, перекидається техніка з інших частин РФ. У Росії заявляють, що нападати не збираються.

Теги:
#Росія #Вторгнення #Володимир Зеленський
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