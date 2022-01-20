У списку навіть Кабаєва: США готують ще жорсткіші санкції для Путіна через Україну

Законопроект націлений на неофіційне багатство російського президента, яке, за чутками, перевищує сотні мільярдів доларів

США опублікували третій проект закону, який у разі нападу РФ на Україну вдарить по першим особам країни-агресора. У списку "Закону про відповідальність Путіна" — сам російський лідер, його близьке оточення, зокрема, ймовірна громадянська дружина Аліна Кабаєва.

Проект закону публікує Washington Post.

У документі, який уже розглядає Конгрес, йдеться про те, що санкції проти Росії треба запровадити зараз, не чекаючи на повномасштабну війну в Україні.

Запропонував його республіканець Джим Бенкс, і вже зараз закон має понад 30 спонсорів у США.

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Хто постраждає внаслідок можливих санкцій, передбачених цим проектом:

Президент РФ Володимир Путін — закон націлений на його незаконне багатство, що офіційно належить його сім’ї та оточенню. Статки Путіна оцінюють у сотні мільярдів доларів.

Аліна Кабаєва – олімпійська гімнастка та колишній депутат Держдуми, яку вважають дружиною президента РФ.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Прем’єр Михайло Мішустін.

Голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін.

Керівник адміністрації президента Антон Вайно.

Директор ФСБ Олександр Бортніков.

Мер Москви Сергій Собянін.

Міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко.

Глава Росгвардії Віктор Золотов,

Також у списку — десятки відомих бізнесменів та олігархів.

Санкції проти Путіна масштабні

Крім того, проект закону передбачає:

санкції проти "Північного потоку-2" та його акціонерів;

відключення країни-агресора від системи міжнародних фінансових транзакцій SWIFT;

заборону на операції з російським держборгом.

Зазначимо, що законопроект поки що лише розглядають. Проте думки в Сенаті вже розділилися: деякі політики вважають, що санкції потрібно запровадити до вторгнення, інші переконані, що лише після початку війни.

Нагадаємо, що в Кремлі назвали санкції США щодо SWIFT небезпечним кроком, проте перекрутили дані так, нібито це призведе не до краху їхньої банківської системи, а до "відновлення громадянської війни в Україні".