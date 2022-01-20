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У списку навіть Кабаєва: США готують ще жорсткіші санкції для Путіна через Україну

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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У списку санкцій - спортсменка Аліна Кабаєва, яку вважають громадянською дружиною президента РФ Новина оновлена 20 січня 2022, 15:14
У списку санкцій - спортсменка Аліна Кабаєва, яку вважають громадянською дружиною президента РФ

Законопроект націлений на неофіційне багатство російського президента, яке, за чутками, перевищує сотні мільярдів доларів

США опублікували третій проект закону, який у разі нападу РФ на Україну вдарить по першим особам країни-агресора. У списку "Закону про відповідальність Путіна" — сам російський лідер, його близьке оточення, зокрема, ймовірна громадянська дружина Аліна Кабаєва.

Проект закону публікує Washington Post.

У документі, який уже розглядає Конгрес, йдеться про те, що санкції проти Росії треба запровадити зараз, не чекаючи на повномасштабну війну в Україні.

Запропонував його республіканець Джим Бенкс, і вже зараз закон має понад 30 спонсорів у США.

Хто постраждає внаслідок можливих санкцій, передбачених цим проектом:

  • Президент РФ Володимир Путін — закон націлений на його незаконне багатство, що офіційно належить його сім’ї та оточенню. Статки Путіна оцінюють у сотні мільярдів доларів.
  • Аліна Кабаєва – олімпійська гімнастка та колишній депутат Держдуми, яку вважають дружиною президента РФ.
  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
  • Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
  • Прем’єр Михайло Мішустін.
  • Голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін.
  • Керівник адміністрації президента Антон Вайно.
  • Директор ФСБ Олександр Бортніков.
  • Мер Москви Сергій Собянін.
  • Міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко.
  • Глава Росгвардії Віктор Золотов,

Також у списку — десятки відомих бізнесменів та олігархів.

Санкції проти Путіна масштабні
Санкції проти Путіна масштабні

Крім того, проект закону передбачає:

  • санкції проти "Північного потоку-2" та його акціонерів;
  • відключення країни-агресора від системи міжнародних фінансових транзакцій SWIFT;
  • заборону на операції з російським держборгом.

Зазначимо, що законопроект поки що лише розглядають. Проте думки в Сенаті вже розділилися: деякі політики вважають, що санкції потрібно запровадити до вторгнення, інші переконані, що лише після початку війни.

Нагадаємо, що в Кремлі назвали санкції США щодо SWIFT небезпечним кроком, проте перекрутили дані так, нібито це призведе не до краху їхньої банківської системи, а до "відновлення громадянської війни в Україні".

Теги:
#США #Росія #Санкції #Володимир Путін #Вторгнення
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