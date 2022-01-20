У списку навіть Кабаєва: США готують ще жорсткіші санкції для Путіна через Україну
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Законопроект націлений на неофіційне багатство російського президента, яке, за чутками, перевищує сотні мільярдів доларів
США опублікували третій проект закону, який у разі нападу РФ на Україну вдарить по першим особам країни-агресора. У списку "Закону про відповідальність Путіна" — сам російський лідер, його близьке оточення, зокрема, ймовірна громадянська дружина Аліна Кабаєва.
Проект закону публікує Washington Post.
У документі, який уже розглядає Конгрес, йдеться про те, що санкції проти Росії треба запровадити зараз, не чекаючи на повномасштабну війну в Україні.
Запропонував його республіканець Джим Бенкс, і вже зараз закон має понад 30 спонсорів у США.
Хто постраждає внаслідок можливих санкцій, передбачених цим проектом:
- Президент РФ Володимир Путін — закон націлений на його незаконне багатство, що офіційно належить його сім’ї та оточенню. Статки Путіна оцінюють у сотні мільярдів доларів.
- Аліна Кабаєва – олімпійська гімнастка та колишній депутат Держдуми, яку вважають дружиною президента РФ.
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
- Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
- Прем’єр Михайло Мішустін.
- Голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін.
- Керівник адміністрації президента Антон Вайно.
- Директор ФСБ Олександр Бортніков.
- Мер Москви Сергій Собянін.
- Міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко.
- Глава Росгвардії Віктор Золотов,
Також у списку — десятки відомих бізнесменів та олігархів.
Крім того, проект закону передбачає:
- санкції проти "Північного потоку-2" та його акціонерів;
- відключення країни-агресора від системи міжнародних фінансових транзакцій SWIFT;
- заборону на операції з російським держборгом.
Зазначимо, що законопроект поки що лише розглядають. Проте думки в Сенаті вже розділилися: деякі політики вважають, що санкції потрібно запровадити до вторгнення, інші переконані, що лише після початку війни.
Нагадаємо, що в Кремлі назвали санкції США щодо SWIFT небезпечним кроком, проте перекрутили дані так, нібито це призведе не до краху їхньої банківської системи, а до "відновлення громадянської війни в Україні".
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