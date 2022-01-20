У Путіна прямо пригрозили загостренням війни на Донбасі через санкції США

Росія знову відзначилася дезінформацією та перекручуванням фактів

Якщо Росія піде на Україну повномасштабною війною, то США застосує небувалі санкції, зокрема — відключення країни-агресори від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT. У Кремлі назвали цей крок небезпечним, проте перекрутили дані так, нібито це призведе не до краху їхньої банківської системи, а до "відновлення громадянської війни в Україні".

Чергову загрозу для Києва озвучив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, санкції проти РФ "можуть вселити помилкові надії у гарячі голови деяких представників України".

"Українське керівництво, як то кажуть, під сурдинку може вирішити почати заново громадянську війну у своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблему південного сходу", — у пропагандистському ключі відрізав Пєсков, зізнаючись, що вони побоюються нібито саме цього повороту подій, а не впливу на російську економіку.

Нагадаємо, що у відповідь на резонансну заяву Вашингтона про те, що "Росія може атакувати Україну будь-якої миті" і готувати провокативні теракти на Донбасі, РФ виступила з відповіддю. На сайті посольства Росії в США з’явилося спростування, в якому слова американців назвали "істерикою" та заявили, що РФ нібито ні на кого нападати не збирається.