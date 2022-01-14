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Росія готує теракти на Донбасі, щоб виправдати вторгнення: у США назвали нові терміни

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Російські військові Новина оновлена 14 січня 2022, 19:27
Російські військові

Росія хоче створити хибний привід початку повномасштабного військового вторгнення.

Американська розвідка отримала інформацію про те, що російські спецслужби готували провокації на Сході України, щоб створити привід для вторгнення.

Про це повідомив неназваний американський чиновник у коментарі CNN.

За його словами, група російських оперативників була навчена вести бойові дії в міських умовах та має досвід застосування вибухівки, яку планувалося використати для провокацій з метою підставити Україну.

Він зазначив, що Росія планує почати проводити диверсії за кілька тижнів до початку вторгнення, яке, як очікується, може розпочатися до середини лютого.

Про це також свідчить те, що найвпливовіші російські особи почали частіше озвучувати меседжі, які виправдовують початок повномасштабного військового вторгнення.

У четвер радник з національної безпеки США Джейк Салліван також натякнув про наявність інформації про підготовку провокацій під час розмови з журналістами.

"Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення", — сказав він.

Салліван зазначив, що подібні дії Росія робила у 2014 році, щоб легалізувати своє вторгнення в Україну. Він не надав інших подробиць, але пообіцяв, що їх буде озвучено пізніше.

Джерело CNN також відзначило, що вказувати на провокації також може кібератака на урядові сайти України, яка сталася вранці 14 січня. Внаслідок дій хакерів припинили роботу сайти "Дії", Міносвіти та інших.

Теги:
#Україна #Росія #Донбас
Російські військові
Україна
Росія готує теракти на Донбасі, щоб виправдати вторгнення: у США назвали нові терміни
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російські військові
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