Россия готовит теракты на Донбассе, чтобы оправдать вторжение: в США назвали новые сроки

Россия хочет создать ложный повод для начала полномасштабного военного вторжения.

Американская разведка получила информацию о том, что российские спецслужбы готовили провокации на Востоке Украины, чтобы создать повод для вторжения.

Об этом сообщил неназванный американский чиновник в комментарии CNN.

По его словам, группа российских оперативников была обучена вести боевые действия в городских условиях и имеет опыт применения взрывчатки, которую планировалось использовать для провокаций с целью подставить Украину.

Он указал, что Россия планирует начать проводить диверсии за несколько недель до начала вторжения, которое, как ожидается, может начаться до средины февраля.

Об этом также свидетельствует то, что влиятельные российские лица начали чаще озвучивать месседжи, которые оправдывают начало полномасштабного военного вторжения.

В четверг советник по национальной безопасности США Джейк Салливан также намекнул о наличии информации по готовящихся провокациях во время разговора с журналистами.

"Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения", — сказал он.

Салливан отметил, что подобные действия Россия предпринимала в 2014 году, чтобы легализовать свое вторжение в Украину. Он не предоставил других подробностей, но пообещал, что они будут озвучены позже.

Источник CNN также отметил, что указывать на провокации также может кибератака на правительственные сайты Украины, которая произошла утром 14 января. Вследствие действий хакеров прекратили работу сайты "Дии", Минобразования и других.