Хакеры "уложили" Дию, сайты МИД, Минобразования и других служб: что происходит

Часть порталов не восстановила работу на 9:00

Ночью неизвестные хакеры атаковали украинские правительственные сайты. Их объектом стали портал "Дия", Минобразования, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Министерство иностранных дел и другие. Часть из сайтов уже восстановила работу. Среди них Кабмин, о проблемах которого сообщали пользователи. Часть — не грузится либо сообщает про ошибку.

На портале "Дия" сервис сообщает про ошибку

Сайт МОН не работает

Что произошло с госсайтами

Атака на правительственные порталы произошла около часа ночи 14 января. На части сайтов появилось сообщение на трех языках — украинском, русском и польском, содержащее угрозы личной информации пользователей и информацию, что "это за Волынь, ОУН УПА, за Галичину…". Кроме этого послание содержало перечеркнутые изображения свиньи, карты Украины, герба и флага. Отметим, что изображение герба отличается от официального госсимвола.

Сообщение хакеров

Сейчас на сайтах это сообщение недоступно, а киберполиция и СБУ разбираются в ситуации. В МОН назвали это — глобальной атакой. По информации советника по кибербезопасности одной из политпартий, координаты из данных картинки ведут в Варшаву, но он считает, что это фейк и сделано, чтобы поссорить Украину и Польшу.

Пользователи в соцсети отмечают, что в Украине кибербезопасность не на высоком уровне, и что кроме России в произошедшем можно искать след и других государств.

Ранее "Телеграф" писал про кибервойну, которая по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, ведется в мире.