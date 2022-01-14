Хакеры "уложили" Дию, сайты МИД, Минобразования и других служб: что происходит
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Часть порталов не восстановила работу на 9:00
Ночью неизвестные хакеры атаковали украинские правительственные сайты. Их объектом стали портал "Дия", Минобразования, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Министерство иностранных дел и другие. Часть из сайтов уже восстановила работу. Среди них Кабмин, о проблемах которого сообщали пользователи. Часть — не грузится либо сообщает про ошибку.
Что произошло с госсайтами
Атака на правительственные порталы произошла около часа ночи 14 января. На части сайтов появилось сообщение на трех языках — украинском, русском и польском, содержащее угрозы личной информации пользователей и информацию, что "это за Волынь, ОУН УПА, за Галичину…". Кроме этого послание содержало перечеркнутые изображения свиньи, карты Украины, герба и флага. Отметим, что изображение герба отличается от официального госсимвола.
Сейчас на сайтах это сообщение недоступно, а киберполиция и СБУ разбираются в ситуации. В МОН назвали это — глобальной атакой. По информации советника по кибербезопасности одной из политпартий, координаты из данных картинки ведут в Варшаву, но он считает, что это фейк и сделано, чтобы поссорить Украину и Польшу.
Пользователи в соцсети отмечают, что в Украине кибербезопасность не на высоком уровне, и что кроме России в произошедшем можно искать след и других государств.
Ранее "Телеграф" писал про кибервойну, которая по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, ведется в мире.
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