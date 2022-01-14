Хакери "поклали" Дію, сайти МЗС, Міносвіти та інших служб: що відбувається

Частина порталів не відновила роботу на 9:00

Вночі невідомі хакери атакували українські урядові сайти. Їхнім об’єктом стали портал "Дія", Міносвіти, Держслужба з надзвичайних ситуацій, Міністерство закордонних справ та інші. Частина із сайтів вже відновила роботу. Серед них – Кабмін, про проблеми якого повідомляли користувачі. Частина — не вантажиться або повідомляє про помилку.

На порталі "Дія" сервіс повідомляє про помилку

Сайт МОН не працює

Що сталося із держсайтами

Атака на урядові портали відбулася близько першої години ночі 14 січня. На частині сайтів з’явилося повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською, що містить погрози особистій інформації користувачів та інформацію, що "це за Волинь, ОУН УПА, за Галичину…". Крім цього, послання містило перекреслені зображення свині, карти України, герба та прапора. Зазначимо, що зображення герба відрізняється від офіційного держсимволу.

Повідомлення хакерів

Зараз на сайтах це повідомлення недоступне, а кіберполіція та СБУ розбираються у ситуації. У МОН назвали це глобальною атакою. За інформацією радника з кібербезпеки однієї з політпартій, координати з цих картинок ведуть до Варшави, але він вважає, що це фейк і зроблено, щоб посварити Україну та Польщу.

Користувачі в соцмережі зазначають, що в Україні кібербезпека не на високому рівні, і що, окрім Росії, можна шукати слід і інших держав.

Раніше "Телеграф" писав про кібервійну, яка, на думку секретаря РНБО Олексія Данилова, ведеться у світі.