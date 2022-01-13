Не за наш рахунок: Данілов різко відповів щодо закінчення війни на Донбасі

Проти України та світу ведеться особливий тип війни.

Поки Росія намагається наближенням військ до кордонів України взяти участь у геополітичних змінах у світі, знову заговорили про вирішення конфлікту на Донбасі. Для цього потрібна згода на певний варіант від українського суспільства.

Таку думку висловив в інтерв’ю "Українській правді" секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Якщо суспільство не дасть акцепт на вирішення питання на території Донецької, Луганської області, ніякі перемовини – неможливі, – заявив він і додав, – наше бажання – закінчити війну, але не за наш рахунок ".

Якщо закінчення конфлікту буде коштом України, то в суспільстві це викличе відторгнення. Данілов вважає, що питання Донбасу у російського президента Володимира Путіна не в пріоритеті. Секретар РНБО заявив, що до локальних провокацій в Україні готуються.

Він зазначив, що замість ядерної війни ведеться кібернетична та енергетична. Наслідки першої можна оцінити лише згодом, хоча ведеться вона у всьому світі: "вони весь світ хочуть качати", — заявив Данілов. Енергетична – зачепила не лише Україну. Як і Європа, наша країна опинилася в складній ситуації. Данілов пропонує оцінити вартість виробництва газу, якщо його продають за 2 тисячі доларів. Проблеми економіки світу також викликає і інфляція. Гроші друкувалися, щоб надавати допомогу, але їх нема чим підкріпити.

Як раніше писав "Телеграф", президент України Володимир Зеленський 11 січня на зустрічі з німецьким та французьким дипломатами заявив про готовність домовлятися предметно про припинення конфлікту на Донбасі. У Росії відреагували і заявили, що нові домовленості стануть "вантажем" для Зеленського.