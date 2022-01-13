Рус

Не за наш рахунок: Данілов різко відповів щодо закінчення війни на Донбасі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
134
Українські воїни несуть службу на Донеччині та Луганщині
Українські воїни несуть службу на Донеччині та Луганщині

Проти України та світу ведеться особливий тип війни.

Поки Росія намагається наближенням військ до кордонів України взяти участь у геополітичних змінах у світі, знову заговорили про вирішення конфлікту на Донбасі. Для цього потрібна згода на певний варіант від українського суспільства.

Таку думку висловив в інтерв’ю "Українській правді" секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Якщо суспільство не дасть акцепт на вирішення питання на території Донецької, Луганської області, ніякі перемовини – неможливі, – заявив він і додав, – наше бажання – закінчити війну, але не за наш рахунок ".

Якщо закінчення конфлікту буде коштом України, то в суспільстві це викличе відторгнення. Данілов вважає, що питання Донбасу у російського президента Володимира Путіна не в пріоритеті. Секретар РНБО заявив, що до локальних провокацій в Україні готуються.

Він зазначив, що замість ядерної війни ведеться кібернетична та енергетична. Наслідки першої можна оцінити лише згодом, хоча ведеться вона у всьому світі: "вони весь світ хочуть качати", — заявив Данілов. Енергетична – зачепила не лише Україну. Як і Європа, наша країна опинилася в складній ситуації. Данілов пропонує оцінити вартість виробництва газу, якщо його продають за 2 тисячі доларів. Проблеми економіки світу також викликає і інфляція. Гроші друкувалися, щоб надавати допомогу, але їх нема чим підкріпити.

Як раніше писав "Телеграф", президент України Володимир Зеленський 11 січня на зустрічі з німецьким та французьким дипломатами заявив про готовність домовлятися предметно про припинення конфлікту на Донбасі. У Росії відреагували і заявили, що нові домовленості стануть "вантажем" для Зеленського.

Теги:
#Донбас #Конфлікт #Володимир Зеленський #Олексій Данилов
Ключові новини дня
Україна
Підсумки дня 13 січня: "Січ" на орбіті, пожежа у найбільшому виші Харкова, проект санкцій США проти Путіна
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини дня
Підсумки дня 13 січня: "Січ" на орбіті, пожежа у найбільшому виші Харкова, проект санкцій США проти Путіна
Дата публікації
Категорія
Затримання екснардепа працівниками ДБР
Екс-нардеп із "Блоку Порошенка" погорів на хабарі: подробиці
Дата публікації
Категорія
Коли і де можна буде переглянути онлайн-трансляцію фіналу конкурсу
Нацвідбір на "Євробачення-2022" в Україні: дата фіналу та імена можливих учасників
Дата публікації
Категорія
У МОЗ розповіли, де можна знайти рецепти шкільних страв
Реформа шкільного харчування: що тепер готують дітям і куди звертатися зі скаргами
Дата публікації
Категорія
Влада подає продуктові картки як спробу нівелювати наслідки подорожчань
"Введення продуктових карток має дві мети", — який сюрприз влада готує українцям