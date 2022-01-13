"Змінюється світовий порядок": Данілов назвав війська РФ біля кордонів України частиною гри

У демократичних країнах політика складніша, ніж у авторитарних, вважає секретар РНБО.

Нагромадження сил Росії біля українських кордонів спрямоване не лише проти України, а й є частиною переділу сфер впливу в геополітиці.

Таку думку висловив "Українській правді" секретар РНБО Олексій Данілов.

Він упевнений — змінюється світовий порядок, сформований понад півстоліття тому після закінчення Другої світової війни. Данілов вважає, що організації, спрямовані на колективну безпеку, такі як ООН та НАТО втрачають актуальність, а структура політичної дійсності вибудовується наново на протистоянні демократії та тоталітарних та авторитарних режимів.

Політичні процеси в США, Китаї, європейських країнах впливають на геополітику і кожна дія є елементом "гри". Частиною став навіть чотиригодинний візит президента РФ Володимира Путіна до Індії на військову базу.

Ця думка актуальна на тлі вимог Кремля та умов деескалації ситуації в Україні. Офіційна Москва хоче, щоб США дали гарантію про нерозширення НАТО на схід, в Україну і вивели війська з країн-членів Альянсу. В Америці на умови не погодилися та висунули законопроєкт про санкції у разі вторгнення в Україну.

Як писав "Телеграф", у ньому йдеться про наслідки особисто для Путіна, всієї економіки РФ загалом та військової допомоги Україні зброєю летальної поразки та навчанням військових.