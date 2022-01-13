"Меняется мировой порядок": Данилов назвал войска РФ у границ Украины частью игры

В демократических странах политика сложнее, чем в авторитарных, считает секретарь СНБО.

Скопление сил России возле украинских границ направлено не только против Украины, но и является частью передела сфер влияния в геополитике.

Такое мнение выразил "Украинской правде" секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он уверен — меняется мировой порядок, сформированный более полувека назад после окончания Второй мировой войны. Данилов считает, что организации, направленные на коллективную безопасность, такие как ООН и НАТО теряют актуальность, а структура политической действительности выстраивается заново на противостоянии демократии и тоталитарных и авторитарных режимов.

Политические процессы в США, Китае, европейских странах влияют на геополитику и каждое действие — элемент "игры". Частью стал даже четырехчасовой визит президента РФ Владимира Путина в Индию на военную базу.

Это мнение актуально на фоне требований Кремля и условий деэскалации ситуации в Украине. Официальная Москва хочет, чтобы США дали гарантию о нерасширении НАТО на восток, в Украину, и вывели войска из стран-членов Альянса. В Америке на условия не согласились и выдвинули законопроект про санкции в случае вторжения в Украину.

Как писал "Телеграф", в нем речь о последствиях лично для Путина, всей экономики РФ в целом и военной помощи Украине оружием летального поражения и обучением военных.