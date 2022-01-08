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Військові Путіна все щільніше обступають Україну: опубліковано свіжу карту

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Фото супутників показали кількість техніки, що збільшилася. Новина оновлена 08 січня 2022, 08:23
Фото супутників показали кількість техніки, що збільшилася.

Дані опублікувало американське видання, спираючись на відомі дані розвідки та думку аналітиків.

Поки увага міжнародних експертів зайнята введенням військ ОДКБ у Казахстан, російські сили продовжують перебувати у безпосередній близькості від кордонів України.

Американські журналісти з The New York Times опублікували карту, яка показує де поблизу кордонів України розміщені війська РФ.

Карта розташування військ The New York Times
Карта розташування військ The New York Times

Що відомо

Якщо спиратися на карту, то Україна з півночі, сходу та півдня оточена російськими військами. Дані видання показують кількість контингенту та рід військ. Про концентрацію сил на цих напрямках повідомлялося ще місяць тому, коли на основі даних української розвідки формували карту можливих атак.

З того часу ситуація змінилася — наприкінці грудня з’явилися нові супутникові дані про дислокацію сил РФ. Зокрема, на карті відображені Клинці, Ворожнеж та інші точки. За даними видання, картка складена на базі українських та західних даних, фото з супутників та думки незалежних аналітиків.

Де розміщені війська

Крім Клінців Брянської області, за даними видання, три групи розміщені поблизу Воронежа — вони можуть загрожувати Києву у разі вторгнення. Є сили в Єльні Смоленської області, біля Волгограда, дві групи біля ділянки українського кордону, тимчасово захопленої окупантами.

З південного боку війська є у Криму та артилерія у Кореновську Краснодарського краю. Кількість котингенту, який ймовірно задіяний у планах операції, — 175 тисяч.

Росія почала стягувати свої війська до кордону України ще наприкінці жовтня. Як раніше писав "Телеграф", в Україні про загрозу знають, але за оцінками політиків — РФ знадобиться більше сил, щоб протистояти країні.

Теги:
#Україна #РФ #Війська
Фото супутників показали кількість техніки, що збільшилася.
Україна
Військові Путіна все щільніше обступають Україну: опубліковано свіжу карту
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