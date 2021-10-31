Вже не навчання? Росія знову стягує війська до українських кордонів (відео)
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До інших підрозділів приєдналася і частина 41-ї загальновійськової армії РФ
Останні дні жовтня біля східних кордонів України знову активізувалися російські військові. У мережі з’явилися відео, котрі доводять переміщення додаткових армійських сил ближче до окупованого Донбасу.
Це підтверджують і американські чиновники, яких цитує The Washington Post.
Імен політиків не розкривають із міркувань безпеки, проте в Америці стурбовані активізацією РФ у небезпечній близькості до українського кордону.
Більш детальна інформація прозвучала і від представника аналітичного гурту CNA, що базується у Вірджинії, Майкла Кофмана. За його словами, російські війська і не думають відступати на свої звичні місця дислокації після проведення спільних із Білоруссю навчань "Захід-2021".
Дослідник посилається на знімки з супутників, на яких видно, що представники 41-ї загальновійськової армії РФ не повернулися до Новосибірська, а були перекинуті ближче до українських кордонів.
Також імовірним є й те, що до окупованого Донбасу підтягують і представників російської 1-ї гвардійської танкової армії.
При цьому наголошується: те, що відбувається, не схоже на звичайні навчання. Причина такої активності поки що залишається невідомою. Кремль своєї офіційної позиції поки що не озвучував.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у команді президента Зеленського не сильно вірять у можливість повноцінної війни з Російською Федерацією. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович навів кілька аргументів, чому Москві невигідно починати масштабний наступ.
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