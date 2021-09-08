Біля кордону військ немає — прикордонна служба України готується до російсько-білоруських навчань "Захід-2021"

У Держприкордонслужбі України відстежують ситуацію і готові реагувати на НП на кордоні.

У Росії та Білорусі з пʼятниці 10 вересня стартують навчання "Захід 2021". Вони триватимуть шість днів і націлені на відпрацювання оборонних функцій армій.

Навчання пройдуть на чотирьох полігонах в Білорусі та дев’яти в Росії.

"Телеграф" дізнався, як українські прикордонники готуються до спільних військових тренувань сусідніх держав.

Уже не перший рік на кордоні з Білоруссю і Росією прикордонники несуть посилену службу — патрулює збільшена кількість нарядів. На кордоні з Білоруссю їх посилили в минулому році в зв’язку з ситуацією в країні і заявами самопроголошеного лідера Олександра Лукашенка. Про це "Телеграфу" в коментарі розповів помічник голови державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він розповів також, що на кордоні ситуація стабільна і під контролем, а навчання планують проводити не біля кордону з Україною: "На даний момент не фіксуються пересування військової техніки на кордоні з Білоруссю і Росією".

У разі надзвичайної події в Україні готові до несподіванок. Демченко повідомив, що у прикордонної є резерви — бойові загони швидкого реагування, які екіпіровані важчим озброєнням, ніж звичайні наряди.

"Тих сил які є, достатньо для реагування. Крім них, діють оперативні співробітники, які здійснюють моніторинг ситуації", — розповів Демченко.

Нагадаємо, у 2021 році це не перші спільні навчання Росії та Білорусі — в березні разом тренувалися десантники.