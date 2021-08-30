Укр

Путин и Лукашенко встретятся перед началом военных учений "Запад-2021" в Беларуси

Автор
А. Дворовенко
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Путин и Лукашенко встретятся перед началом военных учений "Запад-2021" в Беларуси Новость обновлена 30 августа 2021, 15:40
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Встреча запланировала на 9 сентября

Непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября отправится в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Известно, что встреча состоится накануне военных учений "Запад-2021".

Об этом в понедельник, 30 августа, заявили пресс-службы глав РФ и Беларуси.

Известно, что о встрече Путин и Лукашенко договорились во время телефонного разговора, состоявшегося сегодня. 

Как пишет госагентство БелТА, лидеры двух стран обсудят союзные программы, международную проблематику и другие актуальные вопросы для России и Беларуси.

Стоит отметить, что на сентябрь этого года запланированы совместные учения Беларуси и России, которые, вероятнее всего, Лукашенко с Путиным обсудят в блоке "другие вопросы".

Как писал "Телеграф", учения "Запад — 2021" должны пройти на территории Беларуси, что вызвало опасение у ряда государств. Так, Минобороны Польши заявило, что во время совместных учений РФ и Беларуси могут произойти провокации на границе.

Также сообщалось, что Лукашенко во время своей последней пресс-конференции подставил Путина заявив, что во время подписания Минский договоренностей в белорусскую столицу по распоряжению президента РФ привезли представителей "ЛДНР".

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