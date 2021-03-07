Путин отправляет своих военных в Беларусь: что произошло

В марте текущего года в Беларуси пройдут совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь.

Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ в воскресенье, 7 марта.

Согласно информации, учения пройдут в период с 15 по 27 марта на полигоне "Осиповичский" в Минской области.

"После проведения боевого слаживания, которое пройдет в течение недели после прибытия подразделения ВДВ России в Минскую область, подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью", - говорится в сообщении.

От РФ в учении примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от ССО ВС Беларуси Республики Беларусь более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

Параллельно с этим, с 9 по 20 марта на полигоне "Поливно" в Ульяновской области России также пройдут учения ВДВ РФ и ССО ВС Беларуси, и будут они посвящены "миротворческой тематике".

Прибытие подразделения белорусских ССО ожидается 9 марта. Активная фаза учения пройдет в период с 16 по 19 марта.

"Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь, дислоцированного в г. Бресте. Кроме того в учении будут задействованы 2 ударных вертолета Ми-24 и 6 транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа (РФ – ред.)", - говорится в информации.

Как сообщалось, Служба внешней разведки Эстонии составила отчет о внешних угрозах государству в 2021 году, согласно которому Беларусь может стать плацдармом для вторжения российских войск на территорию Украины и стран Балтии.