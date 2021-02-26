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Эстонская разведка назвала наиболее вероятную территорию, откуда Россия может вторгнуться в Украину

Эстонская разведка назвала наиболее вероятную территорию, откуда Россия может вторгнуться в Украину
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф

Беларусь может стать плацдармом для вторжения российских войск на территорию Украины и стран Балтии. Об этом говорится в отчете Службы внешней разведки Эстонии о внешних угрозах государству в 2021 году.

По данным эстонской разведки, в результате политических потрясений 2020 Беларусь фактически превратилась в военный округ России, и сейчас этот "белорусский военный округ" несет непосредственную угрозу для своих ближайших соседей.

В СВР дали прогноз на действия Кремля в случае успеха оппозиционных сил В Беларуси.

"Если Россия увидит, что протестующие  близки к победе, мы не сможем исключить военное вмешательство России, поскольку Республика Беларусь чрезвычайно важна для России в стратегическом плане", -  заявил руководитель департамента внешней разведки Эстонии Мик Маран.

Так же разведка напомнила, что в этом году пройдут российско-белорусские военные учения "Запад",  и сила непризнанного президента Александра Лукашенко все больше будет зависеть от поддержки России, в том числе в военной сфере.

"Учитывая географическое расположение и территориальный охват, Беларусь является необходимой буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм и разместить там свои войска, перекрывая доступ НАТО к Сувалкскому коридору, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и установление наземной связи с Калининградской областью России", – говорится в отчете.

Напомним, военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов рассказал "Телеграфу" когда и при каких условиях Россия отважится на полномасштабную войну против Украины.  

 

 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Эстония, Россия, Беларусь, Разведка, Вторжение в Украину.
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