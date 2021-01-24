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Полковник рассказал, когда Путин решится на новое вторжение в Украину

Полковник рассказал, когда Путин решится на новое вторжение в Украину
23:21 Сегодня Телеграф Фото: sprotyv

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов рассказал, когда и при каких условиях Россия отважится на полномасштабную войну против Украины.   

Об этом он рассказал "Телеграфу". 

"Россия может пойти на один из этих вариантов (открытого вторжения, - ред.) только в случае стремительного роста своей экономики", - сказал он, добавив, что для РФ есть смысл начинать прямые военные действия лишь в случае наличия мощной военной группировки и огромного запаса ресурсов, ведь санкции против нее будут "жесточайшими". 

При этом, говорит Жданов, политических предохранителей у Путина нет. 

"Когда он видит цель, у него нет ни лица, ни совести – он идет напролом. Он в фильме о захвате россиянами Крыма заявил, что готов был применять ядерное оружие", - сказал эксперт. 

Поэтому, считает он, для России вопрос вторжения в Украину упирается лишь в экономику и стремительно тающий человеческий ресурс. 

"Грузы 200 и 300 (убитые и раненые соответственно - ред.) идут туда со всех концов земного шара. Служить никто не хочет", - говорит Жданов. 

Таким образом, по мнению эксперта, открытая военная операция против Украины со стороны России выглядит маловероятной, однако Киеву стоит быть готовым к любому развитию событий. 

Больше о возможном вторжении РФ в Украину читайте в материале "Телеграф": Удар по Запорожью, Одессе и со стороны Беларуси: полковник рассказал, откуда РФ может наступать на Украину.

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Все по теме:

Украина, Россия, Владимир Путин, Олег Жданов.
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