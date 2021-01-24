Полковник рассказал, когда Путин решится на новое вторжение в Украину

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов рассказал, когда и при каких условиях Россия отважится на полномасштабную войну против Украины.

Об этом он рассказал "Телеграфу".

"Россия может пойти на один из этих вариантов (открытого вторжения, - ред.) только в случае стремительного роста своей экономики", - сказал он, добавив, что для РФ есть смысл начинать прямые военные действия лишь в случае наличия мощной военной группировки и огромного запаса ресурсов, ведь санкции против нее будут "жесточайшими".

При этом, говорит Жданов, политических предохранителей у Путина нет.

"Когда он видит цель, у него нет ни лица, ни совести – он идет напролом. Он в фильме о захвате россиянами Крыма заявил, что готов был применять ядерное оружие", - сказал эксперт.

Поэтому, считает он, для России вопрос вторжения в Украину упирается лишь в экономику и стремительно тающий человеческий ресурс.

"Грузы 200 и 300 (убитые и раненые соответственно - ред.) идут туда со всех концов земного шара. Служить никто не хочет", - говорит Жданов.

Таким образом, по мнению эксперта, открытая военная операция против Украины со стороны России выглядит маловероятной, однако Киеву стоит быть готовым к любому развитию событий.

Больше о возможном вторжении РФ в Украину читайте в материале "Телеграф": Удар по Запорожью, Одессе и со стороны Беларуси: полковник рассказал, откуда РФ может наступать на Украину.