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Риск есть всегда: начальник Генштаба оценил вероятность нового вторжения России в Украину

Риск есть всегда: начальник Генштаба оценил вероятность нового вторжения России в Украину
16:37 Сегодня Телеграф

Российская Федерация вполне способна за короткое время нарастить силы для открытой агрессии РФ против Украины. Правда, на данный момент, они еще не готовы.

Об этом в интервью  Укринформу рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

"По данным Генерального штаба и разведки, полной готовности ударных группировок вооруженных сил России вдоль государственной границы и на оккупированных территориях сегодня нет. Но Российская Федерация может за короткое время нарастить силы и средства частями и подразделениями ВДВ, ракетными войсками и т.п. Поэтому риск открытой агрессии РФ против Украины всегда существует. Как военные мы должны быть готовы к любым сценариям", - сказал Корнийчук.

По мнению офицера Россия не изменила свою агрессивную внешнюю политику.

"Свидетельством этого являются военные конфликты в Абхазии, Грузии, оккупация и последующая милитаризация Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где продолжается паспортизация населения. Разведка фиксирует поставки на оккупированные территории новых вооружений и военной техники. Происходят постоянные ротации подразделений и кураторов первого и второго армейских корпусов Южного военного округа вооруженных сил РФ, действующего на оккупированной части Донбасса. Продолжается нарушение режима устойчивого прекращения огня снайперскими группами и другими российскими оккупационными подразделениями", - сообщил он.

Напомним, под Мариуполем террористы "ДНР" перенесли свои позиции вперед в сторону украинских войск. Маневры боевиков происходят в так называемой "серой зоне".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Война, ООС, Сергей Корнийчук.
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