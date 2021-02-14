На Донбассе боевики продвинулись вперед и закрепились на новых позициях

Под Мариуполем террористы "ДНР" перенесли свои позиции вперед в сторону украинских войск. Маневры боевиков происходят в так называемой "серой зоне".

Об этом говорится в отчете от 12 февраля 2021 года специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия СММ зафиксировал две новые траншеи боевиков длиной 130 и 240 метров севернее и южнее прифронтового оккупированного Набережного (напротив свободного от сепаратистов Чермалыка), сообщается в отчете.

Таким образом, по данным ОБСЕ расстояние между их позициями и позициями ВСУ уменьшилось примерно до 680 метров и 470 метров соответственно.

Отметим, в воскресенье, 14 февраля в районе населенного пункта Новолуганское трое военнослужащих ВСУ подорвались на мине. Всего же, за время "перемирия", вооруженные силы Украины потеряли 15 бойцов убитыми.

Напомним, в субботу, 6 февраля, возле Марьинки трое военнослужащих ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве.