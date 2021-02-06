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Тысячи украинских защитников готовятся к крупным международным учениям: могут задействовать уже 15 стран

Тысячи украинских защитников готовятся к крупным международным учениям: могут задействовать уже 15 стран
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф

Украинские военные озвучили планы учений на нынешний год. Особое внимание будет уделено украинско-американским командно-штабным учениям с привлечением войск Rapid Trident-2021 (Быстрый Тризуб - 2021), запланированным на вторую половину сентября.

По словам начальника отдела многонациональных учений командования Сухопутных войск, руководителя группы планирования учений Rapid Trident-2021 полковника Виталия Негоденка, будущие маневры будут проходить в координации с общим сценарием стратегического командно-штабного учения с обозначением войск "Объединенные усилия - 2021", сообщает armyinform.

В планах создание многонациональных подразделений, так как все подразделения иностранных государств будут аффилированные в наши украинские батальоны. Всего рассматривают участие 15 стран. Общая численность личного состава насчитывает до 6000 военнослужащих.

"Впервые в истории учений серии Rapid Trident будут проведены батальонные тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Во время учебы проведут совместные прыжки украинских, американских и британских десантников с самолета военно-транспортной авиации США С-130", - отметил Виталий Негоденко.

Также будут использоваться беспилотные оперативно-тактические летательные аппараты, стартующие с польской стороны границы для выполнения задач в районе учений.

Напомним, в июле 2020 года, в акватории Черного моря начались международные военные учения Sea Breeze.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Учения, ВСУ.
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