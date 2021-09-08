Возле границы войск нет - погранслужба Украины готовится к российско-белорусским учениям "Запад-2021"
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В Госпогранслужбе Украины отслеживают ситуацию и готовы реагировать на ЧП на границе.
В России и Беларуси с пятницы 10 сентября стартуют учения "Запад 2021". Они продлятся шесть дней и нацелены на отработку оборонительных функций армий.
Учения пройдут на четырех полигонах в Беларуси и девяти в России.
"Телеграф" узнал, как украинские пограничники готовятся к совместным военным тренировкам соседних государств.
Уже не первый год на границе с Беларусью и Россией пограничники несут усиленную службу — патрулируют увеличенное количество нарядов. На границе с Беларусью их усилили в прошлом году в связи с ситуацией в стране и заявлениями самопровозглашенного лидера Александра Лукашенко. Об этом "Телеграфу" в комментарии рассказал помощник главы государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко.
Он рассказал также, что на границе ситуация стабильная и под контролем, а учения планируют проводить не возле границы с Украиной: "На данный момент не фиксируются передвижения военной техники на границе с Беларусью и Россией".
В случае чрезвычайного происшествия в Украине готовы к неожиданностям. Демченко сообщил, что у погранслужбы есть резервы — боевые отряды быстрого реагирования, которые экипированы более тяжелым вооружением, чем обычные наряды.
"Тех сил которые есть, достаточно для реагирования. Кроме них, действуют оперативные сотрудники, которые осуществляют мониторинг ситуации", — рассказал Демченко.
Напомним, в 2021 году это не первые совместные учения России и Беларуси — в марте вместе тренировались десантники.
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