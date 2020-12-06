Люди выходят на "прогулки", а силовики стягивают водометы: что происходит в Беларуси на 120-й день протестов (видео)

В Минске проходит очередное протестное воскресенье. 6 декабря люди небольшими группами выходят на "прогулки" в разных микрорайонах города, а в некоторых точках прошли задержания.

Как сообщают оппозиционные Телеграм-каналы, по городу размещены посты милиции и неизвестных, все станции метро открыты.

Также отмечается, что с утра в Беларуси сбоил Телеграм.







Сегодня в районе площади Перемен pic.twitter.com/0Gc4ooiQAr — Чай з варэннем (@belteanews) December 6, 2020

В знак солидарности люди с флагами вышли в районе улиц Захарова и Пулихова в Минске. (Смотрите это видео со звуком). pic.twitter.com/3j0rrGT4WW — TUT.BY (@tutby) December 6, 2020

По данным TUT.BY, по состоянию на 13.40 насчитывалось более 20 задержанных, в свою очередь правозащитный центр "Вясна" насчитал более 40.







В разных точках города замечена спецтехника.

Бензина в стране осталось на 3 дня pic.twitter.com/zDNtyLATHj — Чай з варэннем (@belteanews) December 6, 2020

Протесты в Беларуси продолжаются с августа 2020 года, когда на президентских выборах Александр Лукашенко якобы получил более 80% голосов.

Его соперница, лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская, заявила о махинациях, а граждане страны массово вышли на мирные акции протеста.

Силовики неоднократно пытались подавить акции, в том числе и с применением спецсредств, но по сей день люди продолжают выходить на демонстрации.