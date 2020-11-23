На "марше мудрости" в Минске силовики Лукашенко избивали пенсионеров и медиков (фото, видео)

В понедельник, 23 ноября, в столице Белоруси - Минске проходит "марш мудрости" пенсионеров и медиков.

Об этом сообщает канал "НЕХТА".

Протестующие прошли от Площади Свободы в направлении центра столицы.

В руках у людей бело-красно-белые зонтики, флаги и плакаты с призывами остановить насилие со стороны силовиков и призывами к отставке действующего президента Александра Лукшенко.

На оппозиционном "марше пенсионеров" произошла потасовка между протестующими и силовиками.

ОМОН выстроился в несколько рядов и преградили дорогу шествию. Правоохранители разбили шествие на несколько частей, а при попытке протестующих воссоединиться в сквере, произошла потасовка. После этого начались задержания.

Напомним, в акции протеста в Минске в это воскресенье 22 ноября приняли участие десятки тысяч человек, силовики неоднократно применяли против протестующих водометы и силу.