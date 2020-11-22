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"Фашисты, проваливайте!" На протестах в Минске у силовиков отбивают задержанных (видео)

"Фашисты, проваливайте!" На протестах в Минске у силовиков отбивают задержанных (видео)
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Беларуси 22 ноября проходят очередные акции оппозиции, получившие название "Марши против фашизма". 

Об этом сообщает Телеграм-канал HEXTA. 

На многочисленных видео видно, что силовики уже задерживают протестующих. 

Впрочем, периодически граждане страны оказывают сопротивление и пытаются "отбить" задержанных у ОМОНовцев. 


Местные жители называют силовиков "фашистами" и призывают их уйти. 

"Фашисты, проваливайте! Мы все снимаем, вы за это поплатитесь!", - слышно на кадрах, снятых во время задержания демонстрантов. 

На других кадрах видно, как солидарные водители блокируют проезд для спецтехники, не давая ОМОНовцам добраться до колоны протестующих. 

Как сообщалось ранее, в Беларуси с 25 октября объявлена всеобщая забастовка

Протесты в стране продолжаются с 9 августа, когда после проведения президентских выборов, ЦИК страны объявила о победе Александра Лукашенко с поддержкой 80,1% избирателей. В тот же день тысячи несогласных вышли на улицы с требованием повторных выборов. 

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Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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