"Фашисты, проваливайте!" На протестах в Минске у силовиков отбивают задержанных (видео)

В Беларуси 22 ноября проходят очередные акции оппозиции, получившие название "Марши против фашизма".

Об этом сообщает Телеграм-канал HEXTA.

На многочисленных видео видно, что силовики уже задерживают протестующих.

Впрочем, периодически граждане страны оказывают сопротивление и пытаются "отбить" задержанных у ОМОНовцев.





Местные жители называют силовиков "фашистами" и призывают их уйти.

"Фашисты, проваливайте! Мы все снимаем, вы за это поплатитесь!", - слышно на кадрах, снятых во время задержания демонстрантов.

На других кадрах видно, как солидарные водители блокируют проезд для спецтехники, не давая ОМОНовцам добраться до колоны протестующих.

Как сообщалось ранее, в Беларуси с 25 октября объявлена всеобщая забастовка.

Протесты в стране продолжаются с 9 августа, когда после проведения президентских выборов, ЦИК страны объявила о победе Александра Лукашенко с поддержкой 80,1% избирателей. В тот же день тысячи несогласных вышли на улицы с требованием повторных выборов.