Тихановская дала Лукашенко 13 дней, чтобы уйти

Сегодня кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила действующему главе беларусского государства Александру Лукашенко "Народный Ультиматум". На выполнение всех требований у "режима" есть 13 дней.
Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.
Главные три требования включают в себя:
уход Лукашенко из власти,
полное прекращение насилия на улицах,
освобождение всех политзаключенных.
В случае не выполнения всех вышеперечисленных требований до 25 октября, вся страна мирно выйдет на улицы.
А 26 октября начнутся забастовки на всех предприятиях, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах. - заявила Тихановская.
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