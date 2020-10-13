Тихановская дала Лукашенко 13 дней, чтобы уйти

У Лукашенко есть чуть меньше двух недель, чтобы выполнить требования Тихановской для предотвращения дальнейших протестов.

Сегодня кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила действующему главе беларусского государства Александру Лукашенко "Народный Ультиматум". На выполнение всех требований у "режима" есть 13 дней.

Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.

Главные три требования включают в себя:

уход Лукашенко из власти,

полное прекращение насилия на улицах,

освобождение всех политзаключенных.

В случае не выполнения всех вышеперечисленных требований до 25 октября, вся страна мирно выйдет на улицы.

А 26 октября начнутся забастовки на всех предприятиях, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах. - заявила Тихановская.

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