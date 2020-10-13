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Тихановская дала Лукашенко 13 дней, чтобы уйти

Тихановская дала Лукашенко 13 дней, чтобы уйти
15:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter-Dr_Hait
У Лукашенко есть чуть меньше двух недель, чтобы выполнить требования Тихановской для предотвращения дальнейших протестов.

Сегодня кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила действующему главе беларусского государства Александру Лукашенко "Народный Ультиматум". На выполнение всех требований у "режима" есть 13 дней.

Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.

Главные три требования включают в себя:

  • уход Лукашенко из власти,

  • полное прекращение насилия на улицах,

  • освобождение всех политзаключенных.

В случае не выполнения всех вышеперечисленных требований до 25 октября, вся страна мирно выйдет на улицы.

А 26 октября начнутся забастовки на всех предприятиях, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах. - заявила Тихановская.

Читайте также в материале "Телеграф": Силовики бросают светошумовые гранаты в людей и применяют слезоточивый газ - свежие кадры с протестов в Минске.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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