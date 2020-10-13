В Минске протестующие перекрывают дороги и жгут покрышки (Видео)

В Минске продолжаются протесты. В ходе демонстрации 12 октября силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, в основном пенсионеров и студентов.

В ответ на действия ОМОНовцев, люди начали блокировать основные дороги города. Для этого они выстраивают живые цепи, а местам жгут покрышки.

Видео из мест события публикует Телеграм-канал Nexta.

"Минчане перекрывают дороги, сооружают баррикады, в одном из районов подожгли кучу покрышек. Колонны протестующих маршируют не только в столице, но и во многих других городах и даже деревнях. На некоторое время полностью остановили движение на МКАД. Грузовики и бусики с ОМОНом хаотично перемещаются по всему городу, пытаясь разгонять и хватать людей. Слышна стрельба, взрываются светошумовые гранаты. Как только колонны карателей уезжают, люди сразу же собираются вновь", - говорится в сообщении.

Тем временем, TUT.by сообщает о том, что в Минске был задержан старший сын мэра Витебска Вадима Зарянкина.

Владимир Зарянкин находился в своем авто, когда к нему подошли неизвестные в балаклавах, разбили окна и вытащили водителя.

Издание напоминает, что младшего сына мэра Филиппа Зарянкина ранее задержали за участие в марше против инаугурации Александра Лукашенко. Он провел 13 суток в ЦИП на Окрестина и ИВС в Жодино. Сам он утверждает, что в протестах не участвовал, а просто шел домой с работы.

Напомним, ранее в сети появилось видео издевательств силовиков над задержанными протестующими в "Окрестино".

О том, через какой ад проходят задержанные протестующие, которым не повезло оказаться в "Окрестино", вы можете прочитать в материале "Телеграф".