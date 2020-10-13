Скачать
Вторник, 13.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные новости дня: интервью Зеленского ВВС, нападение на Саакашвили и расстрел автобуса в России
Главные новости дня: интервью Зеленского ВВС, нападение на Саакашвили и расстрел автобуса в России
В Минске протестующие перекрывают дороги и жгут покрышки (Видео)
В Минске протестующие перекрывают дороги и жгут покрышки (Видео)
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
7 способов похудеть во время сна: полезные лайфхаки
7 способов похудеть во время сна: полезные лайфхаки

В Минске протестующие перекрывают дороги и жгут покрышки (Видео)

В Минске протестующие перекрывают дороги и жгут покрышки (Видео)
Обновлено 01:39 Сегодня Телеграф
В Минске продолжаются протесты. В ходе демонстрации 12 октября силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, в основном пенсионеров и студентов.

В ответ на действия ОМОНовцев, люди начали блокировать основные дороги города. Для этого они выстраивают живые цепи, а местам жгут покрышки. 

Видео из мест события публикует Телеграм-канал Nexta.

"Минчане перекрывают дороги, сооружают баррикады, в одном из районов подожгли кучу покрышек. Колонны протестующих маршируют не только в столице, но и во многих других городах и даже деревнях. На некоторое время полностью остановили движение на МКАД. Грузовики и бусики с ОМОНом хаотично перемещаются по всему городу, пытаясь разгонять и хватать людей. Слышна стрельба, взрываются светошумовые гранаты. Как только колонны карателей уезжают, люди сразу же собираются вновь", - говорится в сообщении. 

Тем временем, TUT.by сообщает о том, что в Минске был задержан старший сын мэра Витебска Вадима Зарянкина. 

Владимир Зарянкин находился в своем авто, когда к нему подошли неизвестные в балаклавах, разбили окна и вытащили водителя.

Издание напоминает, что младшего сына мэра Филиппа Зарянкина ранее задержали за участие в марше против инаугурации Александра Лукашенко. Он провел 13 суток в ЦИП на Окрестина и ИВС в Жодино. Сам он утверждает, что в протестах не участвовал, а просто шел домой с работы. 

Напомним, ранее в сети появилось видео издевательств силовиков над задержанными протестующими в "Окрестино".

О том, через какой ад проходят задержанные протестующие, которым не повезло оказаться в "Окрестино", вы можете прочитать в материале "Телеграф"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нардепы от "Слуги народа" перессорились в Facebook из-за путинской вакцины от COVID-19: грозятся дойти до суда
02 Смерть от спагеттификации: астрономы зафиксировали последние мгновения звезды, поглощенной черной дырой
03 Прекрасная Кейт: жена принца Уильяма продемонстрировала изысканный образ в новом видео
04 Грузия может без войны вернуть Абхазию: журналистка рассказала об уникальном шансе
05 В Одессе со скандалом уволили учительницу, публично унизившую ученицу из-за украинского языка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появилось видео нападения на Саакашвили
Появилось видео нападения на Саакашвили
В Карабахе идут ожесточенные бои за Гадрут: что это за город и где он на карте
В Карабахе идут ожесточенные бои за Гадрут: что это за город и где он на карте
Рябошапка публично назвал Зеленского &quot;вруном&quot;
Рябошапка публично назвал Зеленского "вруном"
День защитника Украины: когда отмечают праздник и будет ли он выходным
День защитника Украины: когда отмечают праздник и будет ли он выходным
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь