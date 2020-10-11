В сеть слили видео издевательств в "Окрестино": в комментариях волна гнева

На видео, предоставленным каналом NEXTA видно, как задержанных прогоняют сквозь "коридор" силовиков.
"Публикуем видео снятое из автозака, периода "горячей" фазы противостояния. На нём задержанных прогоняют через "коридор" — особый лукашистский ритуал, когда менты выстраиваются в ряд и избивают людей, выходящих из автозака. И делают это с явным садистским наслаждением. Просто всмотритесь в их глаза и лица", - сказано в сообщении, сопровождающем видеоряд.
В сети кадры вызвали волну негодования.
"Это чистый Нюрнберг, конечно", - пишет в Твиттер сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша.
Российский политический и общественный деятель Максим Кац в связи с этим обратился к властям РФ.
"Методы которыми пытаются подавить белорусское общество совершенно фашистские. Они неприемлемы ни по какой системе координат. Я понимаю что страшно что вас также свергнут. Но как можно поддерживать людей которые так действуют?", - написал он.
"Когда люди в форме полиции так издеваются над задержанными мирными жителями — это специально созданная человеконенавистническая система. У неё есть автор, его зовут Александр Лукашенко. О каких вообще меркантильных соображениях в такой ситуации может идти речь?", - добавил Кац.
Когда люди в форме полиции так издеваются над задержанными мирными жителями — это специально созданная человеконенавистническая система.
У неё есть автор, его зовут Александр Лукашенко. О каких вообще меркантильных соображениях в такой ситуации может идти речь?
— Максим Кац (@max_katz) October 11, 2020
Как сообщалось ранее, воскресная акция протеста в Минске прошла с массовыми задержаниями. Судя по видеозаписям с места событий, силовики 11 октября действовали особо жестко.
Ранее "Телеграфу" удалось поговорить с одной из девушек из Минска, которую задержали во время протестов и отправили под арест на 11 дней. Четыре дня она провела в "Окрестино" - изоляторе, который стал мрачным символом жестокости ОМОНа.