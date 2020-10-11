В сеть слили видео издевательств в "Окрестино": в комментариях волна гнева

В сети появилось видео издевательств белорусских силовиков над задержанными протестующими.

На видео, предоставленным каналом NEXTA видно, как задержанных прогоняют сквозь "коридор" силовиков.

"Публикуем видео снятое из автозака, периода "горячей" фазы противостояния. На нём задержанных прогоняют через "коридор" — особый лукашистский ритуал, когда менты выстраиваются в ряд и избивают людей, выходящих из автозака. И делают это с явным садистским наслаждением. Просто всмотритесь в их глаза и лица", - сказано в сообщении, сопровождающем видеоряд.

В сети кадры вызвали волну негодования.

"Это чистый Нюрнберг, конечно", - пишет в Твиттер сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша.

Российский политический и общественный деятель Максим Кац в связи с этим обратился к властям РФ.

"Методы которыми пытаются подавить белорусское общество совершенно фашистские. Они неприемлемы ни по какой системе координат. Я понимаю что страшно что вас также свергнут. Но как можно поддерживать людей которые так действуют?", - написал он.

"Когда люди в форме полиции так издеваются над задержанными мирными жителями — это специально созданная человеконенавистническая система. У неё есть автор, его зовут Александр Лукашенко. О каких вообще меркантильных соображениях в такой ситуации может идти речь?", - добавил Кац.

Когда люди в форме полиции так издеваются над задержанными мирными жителями — это специально созданная человеконенавистническая система. У неё есть автор, его зовут Александр Лукашенко. О каких вообще меркантильных соображениях в такой ситуации может идти речь? — Максим Кац (@max_katz) October 11, 2020

Как сообщалось ранее, воскресная акция протеста в Минске прошла с массовыми задержаниями. Судя по видеозаписям с места событий, силовики 11 октября действовали особо жестко.

Ранее "Телеграфу" удалось поговорить с одной из девушек из Минска, которую задержали во время протестов и отправили под арест на 11 дней. Четыре дня она провела в "Окрестино" - изоляторе, который стал мрачным символом жестокости ОМОНа.