Протесты в Беларуси: силовики избили демонстрантов в Минске (Видео)

Воскресная акция протеста в Минске сопровождается массовыми задержаниями и применением силы со стороны ОМОНовцев.

"Силовики жестко, с применением дубинок и светошумовых гранат, разогнали людей на Стеле", - пишет в Твиттер оппозиционный канал "Чай з варэннем".

Силовики жестко, с применением дубинок и светошумовых гранат, разогнали людей на Стеле. Однако минчане собрались в большую колонну и идут по проспекту Машерова обратно к Стеле pic.twitter.com/R3O7zFwNSO — Чай з варэннем (@belteanews) October 11, 2020

Кадры жестоких разгонов публикует и Телеграм-канал TUT.by.







Согласно данным правозащитного центра "Вясна", во время акций были задержаны более 180 активистов, большая часть из них - в Минске.

10 октября, Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционером Виктором Бабарико задержанными членами Координационного совета (КС) белорусской оппозиции.

Аналитики указывают, что такой жест является реализацией соглашения Лукашенко и Путина о транзите власти.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. После президентских выборов ЦИК страны объявило о победе Александра Лукашенко с 80% голосов. Оппозиция обвинила власти в массовых фальсификациях.