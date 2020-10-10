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Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали

Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
18:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей рассказал, что делал непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко в СИЗО.

"Он просил Бабарико и членов КС (Координационного совета. - Авт.) обратиться с призывом о прекращении протестов. Взамен обещал свободу и гарантии участия Бабарико в досрочных президентских выборах в 2021 году после изменения Конституции", - написал Соловей у себя в Facebook. 

Аналитик считает, что это сделка в рамках договорённости президента РФ Владимира Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.

"Но первый шаг, - настаивает Лукашенко, - прекращение протестов", - сообщил Соловей. 

Как сообщалось ранее, Лукашенко встретился в СИЗО с бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико и членами Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, с которыми провел четырехчасовые переговоры.

Ранее "Телеграф" смог пообщаться с девушкой, участвовавшей в протестах в Минске. Во время демонстраций ее задержали и арестовали на 11 суток, четыре из которых она провела в "Окрестино".  

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Беларусь, Александр Лукашенко, Валерий Соловей.

Автор:

Телеграф
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