Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей рассказал, что делал непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко в СИЗО.

"Он просил Бабарико и членов КС (Координационного совета. - Авт.) обратиться с призывом о прекращении протестов. Взамен обещал свободу и гарантии участия Бабарико в досрочных президентских выборах в 2021 году после изменения Конституции", - написал Соловей у себя в Facebook.

Аналитик считает, что это сделка в рамках договорённости президента РФ Владимира Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.

"Но первый шаг, - настаивает Лукашенко, - прекращение протестов", - сообщил Соловей.

Как сообщалось ранее, Лукашенко встретился в СИЗО с бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико и членами Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, с которыми провел четырехчасовые переговоры.

Ранее "Телеграф" смог пообщаться с девушкой, участвовавшей в протестах в Минске. Во время демонстраций ее задержали и арестовали на 11 суток, четыре из которых она провела в "Окрестино".