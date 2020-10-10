Лукашенко провел несколько часов в СИЗО, где содержится Бабарико: первые детали и фото

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в СИЗО с бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико.

Снимок со встречи обнародовал провластный Телеграм-канал "Пул первого".

"Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями (Координационного совета, - ред.), находящимися в СИЗО. Цель президента - услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", - говорится в сообщении.

"Сейчас начнёт рассказывать, что он пытался договориться с КС, но "никто не хотел говорить! Все сразу начали кричать "Уходи" и звать собачку", - пишут пользователи сети.

"Какая дикость, Лукашенко пришёл в СИЗО КГБ, чтобы пообщаться с арестованными членами Координационного совета и "услышать мнения всех". То есть ты проиграл выборы, людей, которые не согласны с диктатурой, посадил, а теперь приходишь к ним и издеваешься, пользуясь их беззащитностью", - прокомментировал новость сотрудник ФБК Илья Пахомов.

Как сообщалось ранее, протесты в Беларуси начались 9 августа после президентских выборов, на которых Лукашенко якобы получил более 80% голосов избирателей.

Протесты сопровождались массовыми задержаниями и применением силы со стороны милиции и ОМОНа.

"Телеграф" смог выйти на связь с одной из протестующих. Девушку задержали во время митинга и арестовали на 11 дней. Четыре дня она провела в изоляторе на переулке Окрестина, который стал символом жестокости ОМОНа.