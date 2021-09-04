Два кроки до війни: що стоїть за навчаннями Путіна і Лукашенка і як реагувати Україні

"Телеграф" зібрав думки експертів про ситуацію

Невизнаний міжнародним співтовариством президент Білорусі Олександр Лукашенко 9 вересня вирушить до Росії на зустріч з Володимиром Путіним. Візит відбудеться напередодні військових навчань "Захід-2021", що надає йому особливого колориту. За допомогою експертів Телеграф проаналізував загрози, які виходять зараз з Республіки Білорусь (РБ) в ракурсі делегітимізації Лукашенка і зростаючого впливу на процеси з боку Російської Федерації (РФ).

Міграційний удар

Протести, які охопили Білорусь із серпня 2020 року, коли на президентських виборах Олександр Лукашенко нібито отримав більше 80% голосів, потихеньку зійшли нанівець. Але прийшла інша біда. "Прилетіли" нові санкції. Як відповідь на примусову посадку в Мінську в травні 2021 року літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича.

Лукашенко відповів "гібридно" — як заповідав "великий Путін". З подачі офіційного Мінська, якому передача прийшла, швидше за все, від Москви, хвилі незаконних мігрантів захлиснули Польщу і Литву, які, як і ми, мають спільний кордон з Білоруссю.

Дійшло до того, що в Польщі вирішили ввести режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.

Що не дивно: за даними польських прикордонників, тільки за серпень 2021 було зафіксовано більше 3000 спроб нелегального перетину.

Експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич в коментарі "Телеграфу" зазначив, що білоруська влада піднімає ставки в міграційному кризі.

"Вона не зупиняє потоки нелегальних мігрантів, які раніше зупиняли. І навіть опосередковано або безпосередньо стимулюють такі потоки. Відповідно — це проблема для сусідніх з РБ країн ЄС. І, як розраховують в оточенні Лукашенка, стане однією з тем в майбутньому діалозі з ЄС", — вважає Ігар Тишкевич.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко висловив "Телеграфу" думку, що Білорусь тут грає роль сателіта.

"У неї мало що залишається від незалежності. Туди заведені російські війська. І що б там не говорив Лукашенко, він грає роль в п’єсі, поставленої Путіним, — вважає генерал. — Це проявляється, в тому числі, в здійсненні тиску на сусідів за рахунок організованого перекидання мігрантів (доставляються з Ірану, Іраку, тепер ще й Афганістану) і введення їх через країни Балтії, через Польщу — в Європу. Така собі відповідь на санкції з боку ЄС".

Загрозливі вчення

Про те, що елітні російські військові частини почали прибувати в Білорусь в рамках підготовки до чергових спільних навчань Захід-2021 (заплановані на 10-16 вересня) ще в липні повідомлялося в статті на сайті "Atlantic Council", переклад якої приводив "Телеграф".

Ці навчання, які РФ і РБ проводять раз на чотири роки, постійно викликають обґрунтоване занепокоєння у західних військових фахівців з планування та аналітиків, а також у країн на східному фланзі НАТО.

Так, напередодні навчань Захід-2017 були побоювання, що РФ використовує їх, щоб почати новий наступ на Україну, влаштувати провокацію проти Польщі або Литви або як привід для утримання військ в Білорусі. Похмурі прогнози тоді зазнали краху. Але хто сказав, що в цей раз не "рвоне"?

Тим більше, що РБ після самопроголошення Лукашенка президентом в 2020 році примудрилася пересваритися з усіма сусідами, крім РФ.

Цього разу гостроти ситуації додає те, що РФ і РБ оголосили про плани створення трьох постійних спільних центрів військової підготовки в Нижегородській і Калінінградській областях Росії, а також в західній Гродненській області Білорусі, що межують з Польщею і Литвою.

Також Лукашенко заявив, що незабаром з Росії на озброєння білоруської армії надійдуть десятки літаків, вертольотів "і засобів боротьби з повітряними цілями противника, включаючи зенітно-ракетні комплекси С-400.

Міноборони Польщі вже заявило, що очікує провокацій на кордоні.

Є від чого хвилюватися і Україні, впевнений генерал Ігор Романенко.

"За літо пройшов ряд важливих зустрічей не тільки для України, але і для ситуації з безпекою в Європі, світі. Зустрічі Байден-Путін, Байден-Меркель, нашого президента з Меркель і Байденом. З точки зору ситуації навколо Білорусі, безумовно, важлива буде прийдешня зустріч Лукашенка з Путіним. Думаю, за час, що залишився до навчань, Путін прийме рішення щодо задіяння угруповання, яке збройні сили РФ створювали з весни.

Після формального ослаблення, яке обіцяла Росія, в першу чергу, керівництву Америки і розвинених країн Європи, угруповання було знову збільшено в окупованих Криму, на Донбасі. І тепер завершується нарощування сил на півночі — за рахунок проведення навчань Захід-2021. Для Путіна прояснилися багато аспектів геополітики, взаємин з Україною, Польщею, Прибалтикою, загальна позиція ЄС і США. Я вважаю, що зараз час прийняття рішення — чи будуть задіяні (а якщо будуть — в якому вигляді) збройні сили РФ для проведення будь-яких провокацій по відношенню, в першу чергу, до України, а також до Польщі і країнам Прибалтики", — зазначає генерал.

Він також вважає, що на переговорах між Лукашенком і Путіним буде обговорюватися подальша інтеграція в рамках Союзної держави, деякі спільні програми.

"У тому числі, ймовірно, надання Білорусі досить сучасних бойових літальних апаратів — літаків, вертольотів. А також систем протиповітряної оборони (ППО), що в тому числі мають можливості протиракетної оборони. Це якраз та техніка, якої істотно не вистачає збройним силам нашої країни. і Україна піднімає це питання перед своїми європейськими та американськими союзниками, які мають таку техніку і могли б нам її надати", — відзначає Ігор Романенко.

Мінськ і Москва блефують?

Втім, не факт, що РФ і РБ будуть "качати" ситуацію цими навчаннями.

"Думаю, Захід-2 021 буде набагато спокійнішим, ніж Захід-2017, — каже Ігар Тишкевич. — Станом на сьогодні у РФ немає необхідності створювати додаткові точки напруженості між РБ і країнами Заходу, Україна. І так ці відносини за останній рік надзвичайно погіршилися. Зараз немає таких інформаційних вкидань, які були перед навчаннями чотири роки тому. та й взагалі Росія намагається позиціонувати себе у військовій сфері швидше як стримуючу структуру ".

При цьому, відзначає експерт, в російській пресі повідомлення про ці навчання подаються вельми цікаво.

"Якщо раніше їх позиціонували як білорусько-російські, де є два рівноправних партнера, то зараз Росія пов’язує це з іншими заходами у військовій сфері — і показує це як російські навчання, куди Білорусь просто запрошена", — підкреслює Ігар Тишкевич.

У той же час створення так званих навчальних центрів, приїзд в РБ двох пускових установок комплексу С-400 — це гра на нервах західних країн, впевнений він.

"Лукашенко надзвичайно боїться військових баз як таких, — пояснює Ігар Тишкевич. — У чому їхня відмінність від навчального центру? Навчальний центр — це структура, яка не має екстериторіальності. Тобто, там діють білоруські закони. На відміну від бази Чорноморського флоту РФ в Криму свого часу, де діяли російські закони на території бази. Тобто, в навчальні центри неможливо привести скільки хочеш військовослужбовців, не можна робити все, що хочеш, бо це знаходиться під відносним контролем білоруської влади. Тим часом, для Росії вкрай важливо продемонструвати, що вона може створити військові бази. А для офіційного Мінська вкрай важливо не допустити створення таких баз в їх класичному вигляді на білоруській землі, при цьому не кажучи відкрите "ні" Москві. Загалом, викликів у військовій сфері я поки не передбачаю. На відміну від тієї ж політичної, міграційної, інформаційної сфер".

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда вважає, що за бравурними заявами Лукашенка і брязкотом російської зброї, яку він може отримати, стоїть блеф.

"Цей блеф, швидше за все, пов’язаний не з навчаннями Захід-2021, а з тим, що Лукашенко прагне зберегти реальну владу і відтягнути процеси державотворення, на яких він ще недавно сам наполягав, — пояснює Євген Магда. — Для того, щоб отримати від РФ десятки літаків і вертольотів, потрібно, щоб російська промисловість досить ефективно працювала. А білоруські військові експерти сумніваються, що Білорусь отримає ті ж комплекси ППО С-400. Тому що на них є черга, а темпи їх виробництва не такі високі".

Що робити Україні

При цьому, підкреслює Євген Магда, Україні не можна розслаблятися. І наша країна обов’язково повинна реагувати на навчання Захід-2021.

"Вони традиційно є подразником для сусідніх з Білоруссю держав, — підкреслює експерт. — І тому Україні слід вибудовувати спільну лінію поведінки, як мінімум, з партнерами по Любленскому трикутнику — Польщею і Литвою, які, як і ми, мають спільний кордон з Білоруссю. Нам слід виробляти єдину з партнерами позицію щодо Білорусі. І діяти відповідним чином. Я думаю, що Україні слід ввести секторальні санкції проти білоруської економіки, щоб солідаризуватися з державами Євросоюзу".

Генерал Ігор Романенко називає подібні навчання загрозою не тільки для України, Польщі та країн Прибалтики, але і для всього ЄС, і навіть для США.

"Так що нам варто принципово ставити питання про надання нам на якихось умовах нової військової техніки. Ми потребуємо заміни старого парку літаків, в придбанні систем ППО, зенітно-ракетних комплексів, що мають можливості протистояти російському озброєнню — ти ж Іскандер, Калібр", — підкреслює Ігор Романенко.

Він також упевнений, що необхідно (і це робиться) приймати рішення про проведення так званих дзеркальних навчань.

"Плюс — на цей час з нашого боку в координації з союзниками в особі Польщі і прибалтійських держав, а також із залученням американців слід проводити обмін розвідінформацією, встановити гарячу урядову лінію (про що говорили під час зустрічі Зеленського з Байденом), постійно моніторити ситуацію. Польща вже вводить режим надзвичайної ситуації через міграційну кризу. А Україні слід підготувати документи про можливе введення воєнного стану на півночі нашої держави. Якщо ж не вводити його повною мірою, то, як мінімум, провести відповідні тренування в північних областях, а також в регіонах біля адмінкордону з Кримом, в Донецькій і Луганській областях. Причому тренування не тільки ЗСУ, а й силових структур, державних структур з реагування на можливі провокації з боку супротивника", — упевнений генерал.

Нагадаємо, в серпні самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко допустив можливість третьої світової війни. І заявив, що Росія в цьому випадку може розмістити в Білорусі не одну військову базу, а перемістити всіх своїх військових.